Вернидуб сообщил, что футболист Нефтчи не собирается возвращаться в Украину

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал возможное возвращение 27-летнего вингера Андрея Штогрина в чемпионат Украины:

«Это все фейки. У Штогрина контракт до лета 2027-го года и насколько мне известно, сам он не собирается куда-то переходить. У него есть свои сильные стороны.

Вот недавно я его поставил правым защитником, ведь у меня не было вариантов – и он отыграл неплохо. Штогрин – футболист добросовестный: что ему говоришь, то он и делает. Старается, отдается работе по максимуму. У меня к нему вопросов нет», – признался Вернидуб.

Штогрин является воспитанником одесского футбола, где играл за юношескую, молодежную и первую команду «Черноморца». В футболке «моряков» провел 114 матчей, забил 14 голов и отдал десять ассистов.

В июле 2024 года присоединился к «Нефтчи» по приглашению Романа Григорчука, который на тот момент возглавлял азербайджанский клуб.