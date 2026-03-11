Поворознюк ответил, возглавит ли Кобин львовские Карпаты
Президент «Ингульца» не опроверг эту информацию
Президент представителя Первой лиги Украины «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на информацию о возможном переходе главного тренера команды Василия Кобина в «Карпаты».
«Давайте сделаем паузу – и вы скоро все узнаете. Возможно, журналист через свой WhatsApp знает больше, чем я. Но скажу так: дыма без огня не бывает. Пока все», – заявил президент клуба.
Отметим, что во время игровой карьеры Василий Кобин выступал за «Карпаты» Львов, где провел 85 матчей, забил 9 голов и сделал 16 результативных передач.
Переговоры с «Карпатами» продолжаются