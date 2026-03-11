Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поворознюк ответил, возглавит ли Кобин львовские Карпаты
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 19:26 |
598
0

Поворознюк ответил, возглавит ли Кобин львовские Карпаты

Президент «Ингульца» не опроверг эту информацию

11 марта 2026, 19:26 |
598
0
Поворознюк ответил, возглавит ли Кобин львовские Карпаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Президент представителя Первой лиги Украины «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на информацию о возможном переходе главного тренера команды Василия Кобина в «Карпаты».

«Давайте сделаем паузу – и вы скоро все узнаете. Возможно, журналист через свой WhatsApp знает больше, чем я. Но скажу так: дыма без огня не бывает. Пока все», – заявил президент клуба.

Отметим, что во время игровой карьеры Василий Кобин выступал за «Карпаты» Львов, где провел 85 матчей, забил 9 голов и сделал 16 результативных передач.

По теме:
Тренер украинской сборной получил должность в структуре Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье приняло ожидаемое решение по ключевому игроку
Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов отставка назначение тренера Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Ингулец
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом
Футбол | 11 марта 2026, 17:35 49
Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом
Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом

Откровенно говоря, подопечные Арды Турана должны проходить поляков, иначе это будет сенсация

Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Футбол | 11 марта 2026, 08:27 6
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца

Переговоры с «Карпатами» продолжаются

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11.03.2026, 09:31
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11.03.2026, 14:07
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция
Футбол | 11.03.2026, 18:48
Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция
Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 39
Футбол
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем