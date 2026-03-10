Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Единственный вариант – перестать играть». У Мбаппе проблемы с коленом
Испания
10 марта 2026, 12:57 |
«Единственный вариант – перестать играть». У Мбаппе проблемы с коленом

Килиан стоит перед тяжелым выбором

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В конце февраля мадридский «Реал» сообщил, что Килиан Мбаппе имеет проблему с левым коленом и пропустит примерно три недели.

Однако сразу несколько источников утверждают, что травма капитана сборной Франции может быть более серьезной. Эту тенденцию подтвердила и информация о том, что Мбаппе пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», и сейчас неизвестно, когда Килиан сможет вернуться к игре.

По информации испанской радиостанции «Кадена Сер», травма может быть серьезнее, чем о ней сообщал «Реал». Журналист Антон Меана даже заявил, что задняя крестообразная связка левого колена игрока практически исчерпала свой ресурс. Эту точку зрения неожиданно поддержал и телеведущий Сириль Ануна.

В своей программе на телеканале «Ве-9» Сириль сообщил, что нападающий может оказаться перед сложным выбором – завершить сезон с «Реалом» или сохранить шанс сыграть на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Франции.

«Он не совсем соглашался с врачами «Реала», поэтому Килиан приехал во Францию, чтобы получить другое медицинское мнение. По информации, которая у меня есть сейчас, ситуация с его коленом сложная. Возможно, даже сложнее, чем ожидалось», – сказал Ануна.

По словам Ануны, существует только один способ, чтобы Мбаппе гарантированно сыграл на будущем мундиале:

«Есть решение, которое позволит ему сыграть на чемпионате мира в июне. У него впереди много матчей с «Реалом», но его колено сейчас в очень сложном состоянии. Единственный вариант – прекратить играть уже сейчас. Это фактически означает завершить сезон с клубом. Связка повреждена. По словам врача, если он перестанет играть и будет заниматься интенсивной реабилитацией до чемпионата мира – он сможет там выступить. Если же продолжит играть, то о чемпионате мира можно забыть».

Иван Чирко Источник: Le 10 Sport
