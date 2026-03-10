Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец в спарринге разгромил аутсайдера Второй лиги
Украина. Первая лига
10 марта 2026, 12:41 | Обновлено 10 марта 2026, 12:42
Поединок «Черноморец» – «Реал Фарма» завершился со счетом 5:0

ФК Черноморец

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 9 марта, команда провела спарринг с одесским клубом «Реал Фарма».

Днем ранее «Черноморец» сыграл товарищеский матч с «Колосом», в котором проиграл со счетом 0:2. Против клуба «Реал Фарма» вышли футболисты, не получившие достаточно игрового времени в матче с «Колосом».

«Реал Фарма» стойко держал оборону, но на 29-й минуте все же пропустил. Счет в матче открыл Магомед Кратов. А спустя четыре минуты Владислав Кулач закрепил преимущество «Черноморца».

После перерыва подопечные Романа Григорчука забили еще три мяча. Отличились Кирилл Попов, Анель Райс и Андрей Хома.

Товарищеский матч. 9 марта

«Черноморец» (Одесса) – «Реал Фарма» (Одесса) – 5:0

Голы: Кратов (29), Кулач (33), Попов (48), Райс (62), Хома (85)

«Черноморец»: 12 Аниагбосо (1 Ющишин, 46), 4 Кратов, 39 Гришкевич, 20 Степовой, 33 Пшеничнюк, 18 Робакидзе, 8 Райс, 19 М. Когут (77 Фарасенко, 46), 11 Попов, 10 Кулач, (48 Мотычак, 67), 7 Хома.

По теме:
Полесье после скандала с Динамо получило еще одни плохие новости
Полесье – Левый Берег – 3:1. Новичок забил. Видео голов и обзор матча
Богдан БОЙЧУК: «Было бы интересно в решающем матче встретиться с Динамо»
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Черноморец Одесса Реал Фарма Одесса Магомед Кратов Владислав Кулач Кирилл Попов Анель Райс Андрей Хома
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
