Черноморец в спарринге разгромил аутсайдера Второй лиги

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 9 марта, команда провела спарринг с одесским клубом «Реал Фарма».

Днем ранее «Черноморец» сыграл товарищеский матч с «Колосом», в котором проиграл со счетом 0:2. Против клуба «Реал Фарма» вышли футболисты, не получившие достаточно игрового времени в матче с «Колосом».

«Реал Фарма» стойко держал оборону, но на 29-й минуте все же пропустил. Счет в матче открыл Магомед Кратов. А спустя четыре минуты Владислав Кулач закрепил преимущество «Черноморца».

После перерыва подопечные Романа Григорчука забили еще три мяча. Отличились Кирилл Попов, Анель Райс и Андрей Хома.

Товарищеский матч. 9 марта

«Черноморец» (Одесса) – «Реал Фарма» (Одесса) – 5:0

Голы: Кратов (29), Кулач (33), Попов (48), Райс (62), Хома (85)

«Черноморец»: 12 Аниагбосо (1 Ющишин, 46), 4 Кратов, 39 Гришкевич, 20 Степовой, 33 Пшеничнюк, 18 Робакидзе, 8 Райс, 19 М. Когут (77 Фарасенко, 46), 11 Попов, 10 Кулач, (48 Мотычак, 67), 7 Хома.