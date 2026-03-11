Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Это сложный момент. Мне не хватает квалификации»
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 23:52 |
743
0

Игорь СУРКИС: «Это сложный момент. Мне не хватает квалификации»

Президент киевлян – о моменте в матче с «Полесьем»

11 марта 2026, 23:52 |
743
0
Игорь СУРКИС: «Это сложный момент. Мне не хватает квалификации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил назначенный пенальти в матче с «Полесьем», когда Коробов сыграл рукой, а Гуцуляк реализовал одиннадцатиметровый.

«Очень сложный для трактовки момент на усмотрение арбитра. Мне не хватает квалификации, чтобы быть категоричным. Поэтому, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Интересно будет услышать комментарии представителей судейского комитета и экспертов», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ продлил контракт с форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Максим Коробов пенальти
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 11 марта 2026, 07:45 9
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»

Тренер вспомнил напряженные отношения

ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг
Футбол | 11 марта 2026, 21:34 0
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг

Девушка Эктора Форта примет участие в популярном боксерском шоу

«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ
Футбол | 11.03.2026, 16:57
«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ
«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Бокс | 11.03.2026, 11:41
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Теннис | 11.03.2026, 00:35
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 83
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 45
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 41
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 5
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем