Игорь СУРКИС: «Это сложный момент. Мне не хватает квалификации»

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил назначенный пенальти в матче с «Полесьем», когда Коробов сыграл рукой, а Гуцуляк реализовал одиннадцатиметровый.

«Очень сложный для трактовки момент на усмотрение арбитра. Мне не хватает квалификации, чтобы быть категоричным. Поэтому, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Интересно будет услышать комментарии представителей судейского комитета и экспертов», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривало легенду клуба Огнена Вукоевича на должность главного тренера команды U-19, однако хорватский специалист отказался от предложения Игоря Суркиса.