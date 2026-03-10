Итальянская «Аталанта» и немецкая «Бавария» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 10 марта.

Местом проведения поединка станет арена «New Balance Arena» в Бергамо. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Аталанта» на стадии 1/16 финала одолела «Боруссию» Дортмунд – 0:2, 4:1. «Бавария» пропускала предыдущий раунд, поскольку заняла второе место в основном этапе.

Аталанта – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

