Аталанта – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени
Итальянская «Аталанта» и немецкая «Бавария» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 10 марта.
Местом проведения поединка станет арена «New Balance Arena» в Бергамо. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Аталанта» на стадии 1/16 финала одолела «Боруссию» Дортмунд – 0:2, 4:1. «Бавария» пропускала предыдущий раунд, поскольку заняла второе место в основном этапе.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.
