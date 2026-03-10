Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Аталанта
10.03.2026 22:00 - : -
Бавария
Лига чемпионов
10 марта 2026, 09:07 | Обновлено 10 марта 2026, 09:22
Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта – Бавария

Итальянская «Аталанта» и немецкая «Бавария» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 10 марта.

Местом проведения поединка станет арена «New Balance Arena» в Бергамо. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Аталанта» на стадии 1/16 финала одолела «Боруссию» Дортмунд – 0:2, 4:1. «Бавария» пропускала предыдущий раунд, поскольку заняла второе место в основном этапе.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лига чемпионов Аталанта Бавария
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
