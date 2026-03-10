Таблица чемпионата Нидерландов. ПСВ совсем близок к досрочному чемпионству

С 6 по 8 марта в чемпионате Нидерландов сезона 2025/26 состоялись матчи 26-го тура.

ПСВ одержал победу над АЗ Алкмаар со счетом 2:1 и продолжает уверенно возглавлять таблицу Эридивизи.

Фейеноорд потерял очки в выездном поединке против НАК Бреда – 3:3. Аякс в гостях уступил Гронингену 1:3.

Украинский защитник амстердамской команды Александра Зинченко пропустил игру из-за травмы колена и не сыграет до конца сезона.

Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (68), Фейеноорд (49), Неймеген (46), Твенте (44), Аякс (44), АЗ Алкмаар (39), Спарта Роттердам (38).

До завершения сезона осталось восемь туров. ПСВ нужно набрать еще шесть очков, чтобы оформить чемпионство вне зависимости от результатов конкурентов.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 26-й тур, 6–8 марта

ПСВ – АЗ Алкмаар – 2:1

Голы: Перротт, 45 (автогол), Пепи, 86 – ван Дейл, 13

НАК Бреда – Фейеноорд – 3:3

Голы: Сова, 22, Лукассен, 39, Аю, 45+3 – Уэда, 19, 52, Валенте, 31

Гронинген – Аякс – 3:1

Голы: ван Берген, 6, Завада, 65, 72 – Классен, 30

Неймеген – ФК Волендам – 3:0

Голы: Лебретон, 39, Онал, 47, Уаисса, 63

Гоу Эхед Иглс – Твенте – 1:4

Голы: Бреум, 56 – Де Буссер, 19 (автогол), Ламмерс, 26, 74 (пен.) Глинссон, 50

Ситтард – Телстар – 1:4

Голы: Сирхюйс, 22 – Броувер, 5, 50, Ториссон, 7, Баккер, 65

Спарта Роттердам – Зволе – 1:1

Голы: Зонневелд, 83 – де Рой, 85

Эксельсиор – Херенвен – 1:2

Голы: Наюкас, 74 (пен.) – Брауверс, 38, ван Оверем, 67

Хераклес – Утрехт – 0:0

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26