ФОТО. Самый необычный футболист мира играет в Бразилии

11-летний бразильский футболист Бернардо Лопес стал новым игроком академии «Ботафого». Его история уже успела растрогать футбольный мир.

Когда мальчику был всего один год, он пережил страшный несчастный случай. На него случайно опрокинулся казан с кипящей водой, и ребенок получил серьезные ожоги лица. После трагедии Бернардо провел семь месяцев в больнице, где врачи боролись за его жизнь.

Несмотря на тяжелые последствия травмы, мальчик не отказался от своей мечты – стать футболистом.

Спустя много лет Бернардо принял участие в юношеском турнире, где его игру заметили скауты «Ботафого». Представители клуба были настолько впечатлены талантом юного футболиста, что решили пригласить его в академию.

В клубе отметили, что история Лопеса – это пример невероятной силы характера и веры в собственную мечту.

Теперь Бернардо официально стал частью академии «Ботафого» и попробует сделать первые шаги к профессиональному футболу. Его история уже вдохновляет тысячи людей в социальных сетях и напоминает: даже после самых тяжелых испытаний мечты могут осуществляться.