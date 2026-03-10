Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самый необычный футболист мира играет в Бразилии
Другие новости
10 марта 2026, 03:43 | Обновлено 10 марта 2026, 03:44
69
0

ФОТО. Самый необычный футболист мира играет в Бразилии

Знакомимся с Бернардо Лопесом

10 марта 2026, 03:43 | Обновлено 10 марта 2026, 03:44
69
0
ФОТО. Самый необычный футболист мира играет в Бразилии
Instagram. Бернардо Лопес

11-летний бразильский футболист Бернардо Лопес стал новым игроком академии «Ботафого». Его история уже успела растрогать футбольный мир.

Когда мальчику был всего один год, он пережил страшный несчастный случай. На него случайно опрокинулся казан с кипящей водой, и ребенок получил серьезные ожоги лица. После трагедии Бернардо провел семь месяцев в больнице, где врачи боролись за его жизнь.

Несмотря на тяжелые последствия травмы, мальчик не отказался от своей мечты – стать футболистом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Спустя много лет Бернардо принял участие в юношеском турнире, где его игру заметили скауты «Ботафого». Представители клуба были настолько впечатлены талантом юного футболиста, что решили пригласить его в академию.

В клубе отметили, что история Лопеса – это пример невероятной силы характера и веры в собственную мечту.

Теперь Бернардо официально стал частью академии «Ботафого» и попробует сделать первые шаги к профессиональному футболу. Его история уже вдохновляет тысячи людей в социальных сетях и напоминает: даже после самых тяжелых испытаний мечты могут осуществляться.

По теме:
ФОТО. «Мы что, в Хогвартсе?»: игроки Барселоны удивились отелю в Англии
ФОТО. На звезду футбола вызвали полицию из-за дрона возле дома
ФОТО. Как Роналду потратил €30 тысяч, чтобы получить номер девушки
фото lifestyle чемпионат Бразилии по футболу Ботафого
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09 марта 2026, 09:44 2
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер – о том, как возглавил сборную

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 10
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Футбол | 10.03.2026, 02:28
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Анчелотти принял решение по будущему Неймара в сборной Бразилии
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 09.03.2026, 22:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем