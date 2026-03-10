Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «Мы что, в Хогвартсе?»: игроки Барселоны удивились отелю в Англии
10 марта 2026, 02:42
ФОТО. «Мы что, в Хогвартсе?»: игроки Барселоны удивились отелю в Англии

Отель возле Ньюкасла напомнил игрокам Барселоны школу волшебников

ФОТО. «Мы что, в Хогвартсе?»: игроки Барселоны удивились отелю в Англии
Instagram. Педри

Футболисты «Барселоны» удивились отелю, в котором остановились перед матчем в Ньюкасле, и даже сравнили его со знаменитой школой магии из фильмов о Гарри Поттере.

Каталонская команда разместилась в Matfen Hall Hotel Golf & Spa – роскошном историческом поместье неподалеку от Ньюкасла. Здание и интерьеры отеля выглядят действительно необычно: величественные залы, старинная архитектура и длинные коридоры напоминают декорации из популярной серии фильмов.

Полузащитник Гави пошутил, что после прибытия команда почувствовала себя так, будто оказалась в Хогвартсе. В соцсетях даже появилось видео, где футболисты удивляются атмосфере здания и шутят: «Это что, Гарри Поттер?».

«Барселона» прибыла в Ньюкасл после матча в Бильбао, чтобы лучше подготовиться к следующей игре. Дополнительный отдых и комфортные условия проживания должны помочь команде восстановиться перед важным поединком.

Фотографии отеля быстро разлетелись по социальным сетям, а болельщики начали активно сравнивать локацию с легендарной школой волшебников из вселенной Harry Potter.

Барселона Лига чемпионов Ньюкасл
Максим Лапченко Источник: Instagram
