ФОТО. «Мы что, в Хогвартсе?»: игроки Барселоны удивились отелю в Англии

Футболисты «Барселоны» удивились отелю, в котором остановились перед матчем в Ньюкасле, и даже сравнили его со знаменитой школой магии из фильмов о Гарри Поттере.

Каталонская команда разместилась в Matfen Hall Hotel Golf & Spa – роскошном историческом поместье неподалеку от Ньюкасла. Здание и интерьеры отеля выглядят действительно необычно: величественные залы, старинная архитектура и длинные коридоры напоминают декорации из популярной серии фильмов.

Полузащитник Гави пошутил, что после прибытия команда почувствовала себя так, будто оказалась в Хогвартсе. В соцсетях даже появилось видео, где футболисты удивляются атмосфере здания и шутят: «Это что, Гарри Поттер?».

«Барселона» прибыла в Ньюкасл после матча в Бильбао, чтобы лучше подготовиться к следующей игре. Дополнительный отдых и комфортные условия проживания должны помочь команде восстановиться перед важным поединком.

Фотографии отеля быстро разлетелись по социальным сетям, а болельщики начали активно сравнивать локацию с легендарной школой волшебников из вселенной Harry Potter.