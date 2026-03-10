Компани сделал неожиданное заявление перед матчем с Аталантой

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

О том, что мюнхенцев считают фаворитами

«Мы привыкли быть фаворитами в большинстве матчей. Люди так говорят о нас, и мы принимаем это. Но это не означает, что результат предрешен. Мы играем против очень сильной команды.

Они способны обыграть кого угодно – например, победили «Ювентус» со счетом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка. Эта команда может добиться многого. Нас могут считать фаворитами, и мы тоже хотим победить. Но когда смотришь на «Аталанту», понимаешь, что возможно все».

Об «Аталанте»

«Нам предстоит играть против физически мощной команды. Есть определенные сходства с нашим матчем против «Боруссии» Дортмунд, когда мы действовали с тремя защитниками при владении мячом и искали возможности для рывков за спину обороны.

Однако прессинг «Аталанты» уже несколько лет остается очень впечатляющим. Это важная часть их успеха. У команды есть опыт выступлений в еврокубках, а также убедительная победа над сильным «Байером».

Это непростой соперник, и никто не должен их недооценивать. Каждый эксперт понимает, что нас ждет очень интересный матч. Но у нас тоже есть свои сильные стороны, и мы осознаем, что играем против итальянской команды».

О давлении в плей-офф Лиги чемпионов

«Я никогда не воспринимал это как давление. Мне нравятся такие периоды, когда у тебя есть шанс, и сначала нужно хорошо поработать, чтобы его реализовать.

Мы проведем ответный матч дома и хотим пройти дальше. Мы четко обозначили цели «Баварии» в этом турнире. Сейчас мы находимся на том этапе, когда все зависит от нас. Никакого страха – мы просто видим возможности и стараемся их использовать».

О состоянии Гарри Кейна

«Сегодня Гарри провел хорошую тренировку, но мы хотим подождать и посмотреть, как он будет чувствовать себя завтра утром. Для нас важно, чтобы он был здесь и смог сыграть свою роль завтра», – сказал Компани на пресс-конференции.