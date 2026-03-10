Реал выбрал клуб, в который готов продать Лунина за 25 млн евро

Мадридский «Реал» может рассмотреть продажу украинского вратаря Андрея Лунина уже во время летнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, главным претендентом на голкипера является «Интер» Милан, который ищет усиление на позицию вратаря.

Лунин уже несколько сезонов остается вторым номером в мадридском клубе из-за присутствия основного голкипера Тибо Куртуа. Украинец стремится получать больше игровой практики, поэтому не исключает смены команды.

По данным источников, «сливочные» готовы рассмотреть предложения, если сумма трансфера составит около 25 миллионов евро. В Милане считают, что 25-летний украинец может стать важной частью проекта клуба на ближайшие годы. Вратарь сборной Украины может перейти в большой клуб за 25 млн евро