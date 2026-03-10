Реал выбрал клуб, в который готов продать Лунина за 25 млн евро

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 марта 2026, 08:28 | Обновлено 10 марта 2026, 08:37
2646
3

«Реал» определил ценник на Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» может рассмотреть продажу украинского вратаря Андрея Лунина уже во время летнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, главным претендентом на голкипера является «Интер» Милан, который ищет усиление на позицию вратаря.

Лунин уже несколько сезонов остается вторым номером в мадридском клубе из-за присутствия основного голкипера Тибо Куртуа. Украинец стремится получать больше игровой практики, поэтому не исключает смены команды.

По данным источников, «сливочные» готовы рассмотреть предложения, если сумма трансфера составит около 25 миллионов евро. В Милане считают, что 25-летний украинец может стать важной частью проекта клуба на ближайшие годы. Вратарь сборной Украины может перейти в большой клуб за 25 млн евро

Андрей Лунин Реал Мадрид Интер Милан трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
goretc1975 Melenchyk
Чомусь всі вважають, що у Луніна проблеми у Реалі бо він не має ігрової практики. Проте він стабільно отримує дуже хорошу винагороду за такі проблеми, а також тренується та проживає найкраще життя в найсильнішому клубі світі. Боже, всім би українцям такі проблеми 
Ответить
+3
OLDTROLL
Серіал "Продай Луніна" триває))
Ответить
+3
Перець
Луніну якось пох куди
Ответить
+1
