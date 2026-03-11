В Испании нашли оправдание Владиславу Ванату

Бывший испанский арбитр Уксио Кааманьо проанализировал гол «Жироны» в ворота «Леванте», в котором фигурировал украинский нападающий Владислав Ванат.

В компенсированное время матча Леванте – Жирона (1:1) мяч забил Хоэль Роки. VAR долго проверял эпизод, поскольку Ванат находился за линией защитников.

«Гол Роки, где мы видим Ваната, который стоит сбоку от мяча, не мешая защитникам и не закрывая поле зрения Райана, – легальный. Никакого препятствования. Это командная игра, где ассистент…», – написал Кааманьйо в социальных сетях.