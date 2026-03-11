Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Испании нашли оправдание Владиславу Ванату
Испания
11 марта 2026, 06:02 |
1035
0

Были споры, забила ли «Жирона» свой последний гол в Ла Лиге легально

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший испанский арбитр Уксио Кааманьо проанализировал гол «Жироны» в ворота «Леванте», в котором фигурировал украинский нападающий Владислав Ванат.

В компенсированное время матча Леванте – Жирона (1:1) мяч забил Хоэль Роки. VAR долго проверял эпизод, поскольку Ванат находился за линией защитников.

«Гол Роки, где мы видим Ваната, который стоит сбоку от мяча, не мешая защитникам и не закрывая поле зрения Райана, – легальный. Никакого препятствования. Это командная игра, где ассистент…», – написал Кааманьйо в социальных сетях.

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат VAR судейство
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
