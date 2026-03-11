В Испании нашли оправдание Владиславу Ванату
Были споры, забила ли «Жирона» свой последний гол в Ла Лиге легально
Бывший испанский арбитр Уксио Кааманьо проанализировал гол «Жироны» в ворота «Леванте», в котором фигурировал украинский нападающий Владислав Ванат.
В компенсированное время матча Леванте – Жирона (1:1) мяч забил Хоэль Роки. VAR долго проверял эпизод, поскольку Ванат находился за линией защитников.
«Гол Роки, где мы видим Ваната, который стоит сбоку от мяча, не мешая защитникам и не закрывая поле зрения Райана, – легальный. Никакого препятствования. Это командная игра, где ассистент…», – написал Кааманьйо в социальных сетях.
#Levante #Girona— Mr. Asubío (@MrAsubio) March 7, 2026
⚽️ Gol de Joel Roca donde vemos a Vanat colocado de manera lateral con respecto al balón sin interferir a defensores ni en el campo visual de Ryan.
📌 ES GOL LEGAL, NO HAY INTERFERENCIA.
🚩y👮🏻♂️:❌️
📺:✅️
▪️Es una jugada en equipo, donde el asistente... pic.twitter.com/hqhu6Wr3zG
