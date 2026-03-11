Источник: Металлист 1925 оформил горячий трансфер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 00:02 | Обновлено 11 марта 2026, 00:28
Элла Иванюкович присоединилась к харьковскому клубу

Элла Иванюкович

«Металлист 1925» усиливает не только состав, но и медиакоманду. Харьковский клуб на финише трансферного окна пригласил к сотрудничеству телеведущую Эллу Иванюкович.

Сообщается, что Иванюкович станет новым лицом клуба. Ради работы с «Металлистом 1925» она покинула УПЛ ТВ.

Ранее ведущая работала на телеканалах Футбол 1/2/3, а также является ведущей Чемпион радио.

Ранее главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал пресс-конференцию после разгромной победы его подопечных над «Рухом» (3:0) в матче 19-го тура УПЛ.

