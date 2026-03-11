Источник: Металлист 1925 оформил горячий трансфер
Элла Иванюкович присоединилась к харьковскому клубу
«Металлист 1925» усиливает не только состав, но и медиакоманду. Харьковский клуб на финише трансферного окна пригласил к сотрудничеству телеведущую Эллу Иванюкович.
Сообщается, что Иванюкович станет новым лицом клуба. Ради работы с «Металлистом 1925» она покинула УПЛ ТВ.
Ранее ведущая работала на телеканалах Футбол 1/2/3, а также является ведущей Чемпион радио.
Ранее главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал пресс-конференцию после разгромной победы его подопечных над «Рухом» (3:0) в матче 19-го тура УПЛ.
