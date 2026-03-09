В среду, 11 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором Реал Мадрид примет Манчестер Сити.

Встреча пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале главного еврокубка с победителем пары Аталанта – Бавария.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.