Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Матч пройдет 11 марта в 22:00
В среду, 11 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором Реал Мадрид примет Манчестер Сити.
Встреча пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале главного еврокубка с победителем пары Аталанта – Бавария.
