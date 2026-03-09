Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Лига чемпионов
09 марта 2026, 20:47 | Обновлено 09 марта 2026, 21:41
135
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

Матч пройдет 11 марта в 22:00

09 марта 2026, 20:47 | Обновлено 09 марта 2026, 21:41
135
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Манчестер Сити

В среду, 11 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором Реал Мадрид примет Манчестер Сити.

Встреча пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале главного еврокубка с победителем пары Аталанта – Бавария.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тибо Куртуа возглавляет важный статистический вратарский рейтинг ЛЧ
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити где смотреть
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 13:01 19
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо

Олег Орехов уверен, что защитник киевского клуба Кристиан Биловар даже не пытался сыграть в мяч

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 63
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 19:45
Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо
Хацкевич выступил с обращением после скандального матча Полесье – Динамо
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 2
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 8
Бокс
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 9
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем