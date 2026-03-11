Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Участник Лиги чемпионов хочет избавиться от известного украинца любой ценой
Другие новости
11 марта 2026, 02:32 |
191
0

Участник Лиги чемпионов хочет избавиться от известного украинца любой ценой

У Кащука нет будущего в команде

11 марта 2026, 02:32 |
191
0
Участник Лиги чемпионов хочет избавиться от известного украинца любой ценой
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Украинский вингер Алексей Кащук покинет «Карабах» после завершения сезона.

По информации местных СМИ, клуб из Агдама не планирует сохранять футболиста в составе и готов расстаться с ним при любом сценарии.

Сообщается, что даже в случае отсутствия предложений по трансферу азербайджанский клуб не намерен оставлять украинца в команде.

Кащук выступает за «Карабах» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. При этом контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

По теме:
ВЕРНИДУБ: «До меня все были виноваты? Нужно оставаться человеком»
Вернидуб сообщил, что футболист Нефтчи не собирается возвращаться в Украину
Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Алексей Кащук чемпионат Азербайджана по футболу Карабах Агдам
Дмитрий Олийченко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Футбол | 10 марта 2026, 21:39 30
Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль

Матч завершился со счетом 1:0

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10 марта 2026, 08:58 9
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Спортсменка поддержала Владислава

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10.03.2026, 07:30
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Футбол | 10.03.2026, 06:23
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
ФОТО. Актеры популярного сериала выведут футболистов Атлетико на матч
Футбол | 11.03.2026, 01:59
ФОТО. Актеры популярного сериала выведут футболистов Атлетико на матч
ФОТО. Актеры популярного сериала выведут футболистов Атлетико на матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 31
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем