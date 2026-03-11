Участник Лиги чемпионов хочет избавиться от известного украинца любой ценой

Украинский вингер Алексей Кащук покинет «Карабах» после завершения сезона.

По информации местных СМИ, клуб из Агдама не планирует сохранять футболиста в составе и готов расстаться с ним при любом сценарии.

Сообщается, что даже в случае отсутствия предложений по трансферу азербайджанский клуб не намерен оставлять украинца в команде.

Кащук выступает за «Карабах» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. При этом контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.