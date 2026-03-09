Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
11.03.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Лига чемпионов
09 марта 2026, 20:36 | Обновлено 09 марта 2026, 20:37
Матч состоится 11 марта в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Манчестер Сити

В среду, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

