11.03.2026 22:00 - : -
Лига чемпионов09 марта 2026, 20:36 | Обновлено 09 марта 2026, 20:37
107
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 11 марта в 22:00 по Киеву
09 марта 2026, 20:36 | Обновлено 09 марта 2026, 20:37
107
0
В среду, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2026, 12:51 17
Александр не сдержал эмоций
Футбол | 09 марта 2026, 07:27 6
Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Футбол | 09.03.2026, 19:19
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Комментарии 0
Популярные новости
09.03.2026, 09:44 2
08.03.2026, 09:20 19
08.03.2026, 22:09 12
08.03.2026, 20:27 188
09.03.2026, 06:23 7
07.03.2026, 20:48 2
07.03.2026, 20:43 1
08.03.2026, 14:29 14