  ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 19:49
Ганец отличился точным ударом на 78-й минуте

ФК ЛНЗ. Абдул Авуду

Ганский нападающий Абдул Авуду увеличил преимущество ЛН в игре Украинской Премьер-лиги с «Вересом».

Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходит в Ровно на стадионе «Авангард».

На 78-й минуте встречи ганский нападающий Абдул Авуду, вышедший на замену во второй тайме, отличился точным ударом и удвоил преимущество команды Гргорчука – 2:0.

Комментарии
