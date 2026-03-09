Украина. Премьер лига09 марта 2026, 19:49 |
ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом
Ганец отличился точным ударом на 78-й минуте
09 марта 2026, 19:49 |
Ганский нападающий Абдул Авуду увеличил преимущество ЛН в игре Украинской Премьер-лиги с «Вересом».
Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходит в Ровно на стадионе «Авангард».
На 78-й минуте встречи ганский нападающий Абдул Авуду, вышедший на замену во второй тайме, отличился точным ударом и удвоил преимущество команды Гргорчука – 2:0.
