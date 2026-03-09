Ганский нападающий Абдул Авуду увеличил преимущество ЛН в игре Украинской Премьер-лиги с «Вересом».

Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходит в Ровно на стадионе «Авангард».

На 78-й минуте встречи ганский нападающий Абдул Авуду, вышедший на замену во второй тайме, отличился точным ударом и удвоил преимущество команды Гргорчука – 2:0.

ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом