Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо

Журналист Игорь Цыганик заявил, что президент «Динамо» Киев Игорь Суркис никогда не рассматривал кандидатуру хорватского специалиста Игоря Йовичевича на должность главного тренера команды.

В то же время источник отмечает, что для Йовичевича возможным вариантом продолжения карьеры являются «Карпаты», которые в скором времени могут уволить Фернандеса.

В Украине тренер возглавлял «Шахтер», «Днепр-1», а также «Карпаты».

Напомним, что Йовичевич недавно покинул польский «Видзеу», который возглавил в октябре 2025 года.