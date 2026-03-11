Украина. Премьер лига11 марта 2026, 05:02 |
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Президент никогда не рассматривал эту кандидатуру
11 марта 2026, 05:02 |
Журналист Игорь Цыганик заявил, что президент «Динамо» Киев Игорь Суркис никогда не рассматривал кандидатуру хорватского специалиста Игоря Йовичевича на должность главного тренера команды.
В то же время источник отмечает, что для Йовичевича возможным вариантом продолжения карьеры являются «Карпаты», которые в скором времени могут уволить Фернандеса.
В Украине тренер возглавлял «Шахтер», «Днепр-1», а также «Карпаты».
Напомним, что Йовичевич недавно покинул польский «Видзеу», который возглавил в октябре 2025 года.
