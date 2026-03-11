Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 05:02
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо

Президент никогда не рассматривал эту кандидатуру

Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
ФК Динамо. Игорь Йовичевич

Журналист Игорь Цыганик заявил, что президент «Динамо» Киев Игорь Суркис никогда не рассматривал кандидатуру хорватского специалиста Игоря Йовичевича на должность главного тренера команды.

В то же время источник отмечает, что для Йовичевича возможным вариантом продолжения карьеры являются «Карпаты», которые в скором времени могут уволить Фернандеса.

В Украине тренер возглавлял «Шахтер», «Днепр-1», а также «Карпаты».

Напомним, что Йовичевич недавно покинул польский «Видзеу», который возглавил в октябре 2025 года.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов отставка Игор Йовичевич назначение тренера Украинская Премьер-лига Фран Фернандес
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
