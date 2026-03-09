Другие новости09 марта 2026, 18:49 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
09 марта 2026, 18:49
38
0
В понедельник, 9 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Вест Хэм – Брентфорд
21:45 Лацио – Сассуоло
22:00 Эспаньол – Овьедо
22:15 Тондела – Риу Аве
