Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
09 марта 2026, 18:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
В понедельник, 9 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Вест Хэм – Брентфорд

Ggbet 3.19 – 3.48 – 2.29

21:45 Лацио – Сассуоло

Ggbet 2.38 – 3.26 – 3.48

22:00 Эспаньол – Овьедо

Ggbet 1.94 – 3.56 – 4.57

22:15 Тондела – Риу Аве

Ggbet 2.19 – 3.26 – 3.72

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
