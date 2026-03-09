Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Дидык забил дебютный гол за ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 18:56 | Обновлено 09 марта 2026, 18:57
487
0

ВИДЕО. Как Дидык забил дебютный гол за ЛНЗ

Украинец поразил ворота «Вереса»

09 марта 2026, 18:56 | Обновлено 09 марта 2026, 18:57
487
0
ВИДЕО. Как Дидык забил дебютный гол за ЛНЗ
ЛНЗ. Роман Дидык

Украинский полузащитник Роман Дидык отличился дебютным голом за черкасский ЛНЗ.

Хавбек поразил ворота «Вереса» в поединке 19-го тура Украинкой Премьер-лиги. Команды встретились на стадионе «Авангард» в Ровно.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 33-й минуте Роман Дидык открыл счет в матче, отличившись после передачи Артура Рябова. Для него этот гол стал дебютным в составе черкасской команды.

ВИДЕО. Как Дидык забил дебютный гол за ЛНЗ

По теме:
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Роман Дидык Верес - ЛНЗ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Футбол | 09 марта 2026, 19:01 0
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»

Коуч «Руха» прокомментировал поражение от «Металлиста 1925»

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 08:11 37
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Сергей Кравченко раскритиковал судейство

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 13:01
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09.03.2026, 05:02
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 2
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем