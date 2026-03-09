Украинский полузащитник Роман Дидык отличился дебютным голом за черкасский ЛНЗ.

Хавбек поразил ворота «Вереса» в поединке 19-го тура Украинкой Премьер-лиги. Команды встретились на стадионе «Авангард» в Ровно.

На 33-й минуте Роман Дидык открыл счет в матче, отличившись после передачи Артура Рябова. Для него этот гол стал дебютным в составе черкасской команды.

ВИДЕО. Как Дидык забил дебютный гол за ЛНЗ