ВИДЕО. Как Дидык забил дебютный гол за ЛНЗ
Украинец поразил ворота «Вереса»
09 марта 2026, 18:56 | Обновлено 09 марта 2026, 18:57
Украинский полузащитник Роман Дидык отличился дебютным голом за черкасский ЛНЗ.
Хавбек поразил ворота «Вереса» в поединке 19-го тура Украинкой Премьер-лиги. Команды встретились на стадионе «Авангард» в Ровно.
На 33-й минуте Роман Дидык открыл счет в матче, отличившись после передачи Артура Рябова. Для него этот гол стал дебютным в составе черкасской команды.
