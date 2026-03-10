Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фонсека рассказал, почему вынужден ограничивать игровое время Яремчука
Франция
10 марта 2026, 11:27 | Обновлено 10 марта 2026, 11:48
Фонсека рассказал, почему вынужден ограничивать игровое время Яремчука

Наставник «Лиона» рассказал о проблемах, с которыми столкнулась французская команда

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда в матче 25-го тура чемпионата против «Парижа» (1:1).

Португальский специалист признался, что вынужден тщательно следить за игровым временем своих форвардов – Романа Яремчука и Эндрика, чтобы избежать травм.

Оба футболиста ранее получали мало практики в мадридском «Реале» и греческом «Олимпиакосе» соответственно.

«Нельзя забывать, что Эндрик целый год не играл. Он начал чаще выходить на поле, а последние несколько матчей были очень напряженными. Было невозможно вернуть футболистов в оптимальную форму.

Если бы Эндрик вышел в стартовом составе против «Парижа», был бы риск повторной травмы.

Яремчук тоже впервые за долгое время отыграл все 90 минут (в Кубке против «Ланса»), поэтому ему было невозможно выйти в стартовом составе с «Парижем». Мы не хотим рисковать и допускать новых травм.

Беспокоит ли нас это? Да. Но я надеюсь, что во время международного перерыва у нас появится больше игроков в распоряжении», – подытожил Фонсека.

Николай Тытюк Источник: RMC Sport
