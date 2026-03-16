  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я сделал свой выбор. Суркис захотел мой контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свой уход из сборной Украины в 2010 году.

«Все было хорошо, пока не начался конфликт с Ярославским и Суркисом. Мне нужно было выбирать. Суркис был готов выкупить мой контракт, но я встал на сторону Ярославского и пришлось уйти из сборной и продолжать с Металлистом.

Я должен был руководить на Евро, была хорошая сборная», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

По теме:
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины раздумывает о завершении карьеры
ФОТО. Сенсационный выбор: талант из Боснии решил играть за Украину
Арда ТУРАН: «Путешествия утомляют, но команда делает фантастическую работу»
Мирон Маркевич Григорий Суркис сборная Украины по футболу Александр Ярославский Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16 марта 2026, 08:14 9
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира

Испания может пропустить мундиаль

ВИДЕО. В Бразилии бабушка унизила молодежь невероятным финтом
Футбол | 16 марта 2026, 08:55 0
ВИДЕО. В Бразилии бабушка унизила молодежь невероятным финтом
ВИДЕО. В Бразилии бабушка унизила молодежь невероятным финтом

Легендарный финт пожилой бразильянки

Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
Футбол | 16.03.2026, 05:12
Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16.03.2026, 06:55
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Комментарии 2
Falko
Ага, тобто вже не Суркіс винен — сам вирішив. А стільки років казав протилежне.
Денис Брегін
ех ти,діду...
Популярные новости
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 2
Футбол
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 4
Теннис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 19
Футбол
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
