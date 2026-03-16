Мирон МАРКЕВИЧ: «Я сделал свой выбор. Суркис захотел мой контракт»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свой уход из сборной Украины в 2010 году.

«Все было хорошо, пока не начался конфликт с Ярославским и Суркисом. Мне нужно было выбирать. Суркис был готов выкупить мой контракт, но я встал на сторону Ярославского и пришлось уйти из сборной и продолжать с Металлистом.

Я должен был руководить на Евро, была хорошая сборная», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.