Мирон МАРКЕВИЧ: «Я сделал свой выбор. Суркис захотел мой контракт»
Тренер вспомнил свой уход из сборной
Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свой уход из сборной Украины в 2010 году.
«Все было хорошо, пока не начался конфликт с Ярославским и Суркисом. Мне нужно было выбирать. Суркис был готов выкупить мой контракт, но я встал на сторону Ярославского и пришлось уйти из сборной и продолжать с Металлистом.
Я должен был руководить на Евро, была хорошая сборная», – сказал Маркевич.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
Ага, тобто вже не Суркіс винен — сам вирішив. А стільки років казав протилежне.
ех ти,діду...
