Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
«Лион» выкупит украинца у «Олимпиакоса»
Французский «Лион» решил активировать опцию выкупа украинского нападающего Романа Яремчука у греческого «Олимпиакоса».
Сумма трансфера составляет 5 млн евро, ранее клуб заплатил 1,5 млн за аренду форварда до лета.
Яремчук присоединился к «Лиону» в начале февраля и уже успел провести 5 матчей, забив 1 гол и отдав результативную передачу.
Решение о выкупе подчеркивает намерения «Лиона» рассчитывать на Яремчука как на ключевого игрока атаки в следующем сезоне.
Ранее Фонсека объяснил, как изменился «Лион» с приходом Яремчука.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
