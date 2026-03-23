  4. Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23 марта 2026, 07:42
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято

«Лион» выкупит украинца у «Олимпиакоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Французский «Лион» решил активировать опцию выкупа украинского нападающего Романа Яремчука у греческого «Олимпиакоса».

Сумма трансфера составляет 5 млн евро, ранее клуб заплатил 1,5 млн за аренду форварда до лета.

Яремчук присоединился к «Лиону» в начале февраля и уже успел провести 5 матчей, забив 1 гол и отдав результативную передачу.

Решение о выкупе подчеркивает намерения «Лиона» рассчитывать на Яремчука как на ключевого игрока атаки в следующем сезоне.

Ранее Фонсека объяснил, как изменился «Лион» с приходом Яремчука.

