Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 15:26 | Обновлено 09 марта 2026, 15:46
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ

Сергей Ковалец похвалил Олега Шандрука

Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча Верес – ЛНЗ, которые сыграют в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

– Верес – ЛНЗ. Подопечные Виталия Пономарева проиграли Полесью и вылетели из Кубка Украины. Похоже, пора возвращаться на «победный лад», но соперником будет неуступчивый коллектив Олега Шандрука. Чего ждать от этого матча?

– Я читал интервью Виталия Пономарева, который сказал, что ни он, ни игроки никогда не находились под таким давлением. Они никогда не были лидерами УПЛ, а сейчас давление на них достаточно велико. Каждая ошибка будет давить на игроков, клуб... Это понятно. Два поражения показали, что с этим давлением игроки не всегда могут справиться. Плюс травма Яшари… Этот игрок вел игру, создавал остроту – это умный игрок.

Верес мне понравился в матче с Шахтером (0:1). Они верно выстроили тактику. Были хорошие выходы в атаку. Они могли не проиграть, но могли даже выиграть у Шахтера. Нам предстоит классный матч! Тем более, игра пройдет в Ровно, где у Вереса всегда хорошая поддержка. Клуб развивается. Сколько команд сыграло в Ровно зимой! Это говорит о том, что есть владелец в Ровно. Шандрук строит достаточно хорошую команду. Они достаточно хорошо работают в условиях, созданных для них.

Если говорить о результате... Все сейчас говорят, что ЛНЗ должно выигрывать, они лидеры. Но Верес – команда, которая может как проиграть так и выиграть. Я бы поставил на ничью или победу одной из команд в один мяч. Нельзя сказать, что в большинстве матчей этого тура есть явный фаворит, – сказал Ковалец.

Матч Верес – ЛНЗ состоится в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Матч был тяжелый и очень эмоциональный»
Заховайло похвалил Динамо после игры с Полесьем: «Есть претензии к рефери»
Обнародованы стартовые составы на матч между Вересом и ЛНЗ
Сергей Ковалец ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно ЛНЗ - Верес
Dynamo1927
Хотелось бы. 
