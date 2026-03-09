Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный клуб УПЛ разнес Бурбаса после матча Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 13:48 |
Игорь Бурбас заговорил и о матче Верес – ЛНЗ

Украинский журналист Игорь Бурбас раскритиковал арбитра Николая Балакина, который обслуживал матч Полесья – Динамо (1:2) в 19 туре УПЛ, но заговорил и о матче Верес – ЛНЗ.

«Зато все ясно будет завтра в Ровно. Там на матче ЛНЗ в очередной раз работают львовские надзиратели. Чтобы подстраховать и подсказать бригаде арбитров, как и кого нужно правильно судить. И что ЛНЗ оскорблять нельзя»

В ответ пресс-служба черкасского клуба оставила комментарий под этим сообщением из официального телеграмм-канала: «Можем официально заявить, что в ваших действиях четко прослеживается очень мало общего с профессией журналиста».

В 19-м туре УПЛ ЛНЗ проведет выездной матч против Вереса. Поединок в Ровно состоится сегодня, 9 марта, начало – в 18.00 по киевскому времени.

Игорь Бурбас ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Верес - ЛНЗ Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Saar
Коли я бачу прізвище Бурбас- я далі цього прізвища не читаю.
Ответить
+3
