Сенсационный клуб УПЛ разнес Бурбаса после матча Полесье – Динамо

Украинский журналист Игорь Бурбас раскритиковал арбитра Николая Балакина, который обслуживал матч Полесья – Динамо (1:2) в 19 туре УПЛ, но заговорил и о матче Верес – ЛНЗ.

«Зато все ясно будет завтра в Ровно. Там на матче ЛНЗ в очередной раз работают львовские надзиратели. Чтобы подстраховать и подсказать бригаде арбитров, как и кого нужно правильно судить. И что ЛНЗ оскорблять нельзя»

В ответ пресс-служба черкасского клуба оставила комментарий под этим сообщением из официального телеграмм-канала: «Можем официально заявить, что в ваших действиях четко прослеживается очень мало общего с профессией журналиста».

В 19-м туре УПЛ ЛНЗ проведет выездной матч против Вереса. Поединок в Ровно состоится сегодня, 9 марта, начало – в 18.00 по киевскому времени.