Украина. Премьер лига | 22 марта 2026, 20:05
Украинский форвард настроен утереть нос Матвею Пономаренко
Будковский хочет стать лучшим бомбардиром УПЛ
Капитан «Зари» Филипп Будковский сообщил, что настроен стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины
«Конечно, шансы есть. Если забивать в каждом матче, а моменты у меня есть, тогда все возможно. Важно еще показывать классный футбол. Лично я хотел бы стать лучшим бомбардиром УПЛ», – сказал Филипп Будковский.
Сейчас Будковский является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ и имеет в активе восемь голов.
Ранее форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что хочет уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пилип дуже деревяний... В нього суто таранний стиль. А матвій багатоманітніший + молодший....
