Украинский форвард настроен утереть нос Матвею Пономаренко

Капитан «Зари» Филипп Будковский сообщил, что настроен стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины

«Конечно, шансы есть. Если забивать в каждом матче, а моменты у меня есть, тогда все возможно. Важно еще показывать классный футбол. Лично я хотел бы стать лучшим бомбардиром УПЛ», – сказал Филипп Будковский.

Сейчас Будковский является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ и имеет в активе восемь голов.

Ранее форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что хочет уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.