  4. Украинский форвард настроен утереть нос Матвею Пономаренко
22 марта 2026, 20:05 |
Украинский форвард настроен утереть нос Матвею Пономаренко

Будковский хочет стать лучшим бомбардиром УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский

Капитан «Зари» Филипп Будковский сообщил, что настроен стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины

«Конечно, шансы есть. Если забивать в каждом матче, а моменты у меня есть, тогда все возможно. Важно еще показывать классный футбол. Лично я хотел бы стать лучшим бомбардиром УПЛ», – сказал Филипп Будковский.

Сейчас Будковский является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ и имеет в активе восемь голов.

Ранее форвард «Динамо» Матвей Пономаренко признал, что хочет уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Пробой – Металлист – 1:2. Дубль за семь минут. Видео голов и обзор матча
Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Бокс | 21 марта 2026, 20:37 23
Украинец победил Вильмера Барона

На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22 марта 2026, 08:20 12
Футболиста может подписать «Трабзонспор»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 16:41
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22.03.2026, 08:42
Степанов получил признание после гола и победного матча Утрехта
Футбол | 22.03.2026, 18:23
Andrii Mesiuk
Пилип дуже деревяний... В нього суто таранний стиль. А матвій багатоманітніший + молодший....
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 13
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 9
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
