Малиновский узнал оценку за сенсационный матч Дженоа – Рома
Украинский хавбек вышел на поле со скамьи запасных
Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч Серии А с «Ромой».
Встреча завершилась сенсационной победой «гриффонов» со счетом 2:1.
Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 7.2 и 6.3 баллов соответственно.
Лучшим по версии SofaSCore стал хавбек хозяев Патрицио Масини, на его счету ассист и оценка 7,9. WhoScored выделил Лео Остигарда, дав оценку в 7.6.
