Малиновский узнал оценку за сенсационный матч Дженоа – Рома

09 марта 2026, 15:20 | Обновлено 09 марта 2026, 15:45
Украинский хавбек вышел на поле со скамьи запасных

Руслан Малиновский

Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч Серии А с «Ромой».

Встреча завершилась сенсационной победой «гриффонов» со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 7.2 и 6.3 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaSCore стал хавбек хозяев Патрицио Масини, на его счету ассист и оценка 7,9. WhoScored выделил Лео Остигарда, дав оценку в 7.6.

Руслан Малиновский Дженоа Дженоа - Рома Рома Серия A
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
_ Moore
А насправді Маліна в цьому матчі у відведений йому час зіграв чудово (на відміну від попереднього, який він провалив). В його активі передасіст на вирішальному голі (те, що і має робити "вісімка" на полі),  небезпечний завершальний удар в епілозі матчу (як кіпер потягнув - диво); міг бути асіст одразу після виходу на заміну (якби в його партнера вдався якісний удар через себе).
Ответить
+2
_ Moore
Кажете, Маліна не брав участі в переможному голі? А чому ви в сусідній новині кажете "на 64-й хвилині на поле не вийшов український півзахисник Руслан Маліновський.
Саме за його участі «грифони» провели небезпечну атаку під завершення матчу, яка врешті принесла перемогу"???.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
