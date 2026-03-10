Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»

Легендарный футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью сайту «Украинский футбол» поделился воспоминаниями об игровых качествах легендарного наставника киевлян Валерия Лобановского.

«Лобановский был другим. Он обожал получать мяч в ноги. Тогда еще не было такой страховки в защите, как сейчас. Он начинал обводить: одного, второго... Делал свои фирменные передачи. Быстрым он не был.

Я не скажу, что он был великим футболистом – он стал великим тренером. А как игрок он был очень режимным. Учил меня, как правильно пить воду во время матча, что нельзя пить залпом», – сказал Сабо.