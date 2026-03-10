Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 08:33 |
2059
3

Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»

Бывший тренер киевлян – о Лобановском

10 марта 2026, 08:33 |
2059
3 Comments
Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Легендарный футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью сайту «Украинский футбол» поделился воспоминаниями об игровых качествах легендарного наставника киевлян Валерия Лобановского.

«Лобановский был другим. Он обожал получать мяч в ноги. Тогда еще не было такой страховки в защите, как сейчас. Он начинал обводить: одного, второго... Делал свои фирменные передачи. Быстрым он не был.

Я не скажу, что он был великим футболистом – он стал великим тренером. А как игрок он был очень режимным. Учил меня, как правильно пить воду во время матча, что нельзя пить залпом», – сказал Сабо.

По теме:
ПАВЛЮК: «Мой гол? Прямым ударом со штрафного еще не отличался»
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
Капитан Руха: «Они должны ценить возможность играть в УПЛ в 16-18 лет»
Йожеф Сабо Валерий Лобановский Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк
Футбол | 10 марта 2026, 07:55 0
Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк
Брентфорд завершил выступления в Кубке Англии. Какую оценку получил Ярмолюк

Украинец вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала с «Вест Хэмом»

Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2026, 02:10 10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина в двух сетах одолела Эшлин Крюгер и далее поборется с Катериной Синяковой

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09.03.2026, 09:23
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Типу був футболіст - научіцель.  Зроби так, зроби то
Ответить
0
Виктор Алтухов
В кордонах СРСР він був великим і тим і тим, але в міжнародному масштабі назвати великим тренера, ні разу не взявшего основний трофей, не можна, так, один із середняків.
Ответить
-2
DK2025
Ежик и здесь свою исконную зависть проявляет. Лобан и футболистом был выдающимся.
Ответить
-3
Популярные новости
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 36
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем