Стародубцева сыграет на турнире WTA 125 в США и встретится с первой сеяной

09 марта 2026, 14:33 | Обновлено 09 марта 2026, 14:34
В первом раунде соревнований в Остине Юлия поборется против Кэти Макнелли

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 105) сыграет на хардовом турнире WTA 125 в Остине, США.

В первом раунде украинка поборется против первой сеяной Кэти Макнелли (США, WTA 68). Встреча состоится 9 марта и начнется в 21:00 по Киеву.

Стародубцева впервые проведет очное противостояние против Макнелли. Если Юлия сумеет пройти Кэти, то во втором круге встретится либо с Далмой Галфи, либо с квалифайером.

Стародубцева имеет серию поражений из трех матчей. В последний раз она побеждала 6 февраля, когда переиграла Антонию Ружич на старте квалификации тысячника в Дохе.

Макнелли также идет с лузстриком в три поединка. Ее последняя победа датируется 3 февраля – одолела Терезу Мартинцову во втором круге соревнований в Остраве.

Кэти Макнелли Юлия Стародубцева WTA Остин
