5 тренеров Серии А, никогда не игравших в чемпионате Италии

Вспомним всех наставников клубов Серии А по количеству матчей в турнире в качестве футболистов

Маурицио Сарри

Из 20 тренеров клубов итальянской Серии А, 5 никогда не выступали в чемпионате Италии в качестве игроков.

Этими вождями являются Маурицио Сарри (Лацио), Сеск Фабрегас (Комо), Карлос Куэста (Парма), Лучано Спаллетти (Ювентус) и Коста Руняич (Удинезе).

Рекордсменом среди действующих тренеров по количеству сыгранных матчей в Серии А в качестве игроков является наставник Дженоа Даниэле Де Росси, в активе которого 459 матчей в чемпионате Италии.

На втором месте находится главный тренер Наполи Антонио Конте (371), третьим идет наставник Лечче Эусебио Ди Франческо (252).

Тренеры команд Серии А по количеству матчей в чемпионате Италии в качестве игрока

  • 459 – Даниэле Де Росси (Дженоа)
  • 371 – Антонио Конте (Наполи)
  • 252 – Эусебио Ди Франческо (Лечче)
  • 241 – Паоло Саммарко (Верона)
  • 211 – Раффаэле Палладино (Аталанта)
  • 206 – Фабио Гроссо (Сассуоло)
  • 200 – Кристиан Киву (Интер)
  • 135 – Паоло Ваноли (Фиорентина)
  • 115 – Фабио Пизакане (Кальяри)
  • 104 – Винченцо Итальяно (Болонья)
  • 101 – Массимилиано Аллегри (Милан)
  • 99 – Оскар Гильемарк (Пиза)
  • 96 – Роберто Д'Аверса (Торино)
  • 59 – Джан Пьеро Гасперини (Рома)
  • 15 – Давиде Никола (Кремонезе)
  • 0 – Маурицио Сарри (Лацио)
  • 0 – Сеск Фабрегас (Комо)
  • 0 – Карлос Куэсто (Парма)
  • 0 – Лучано Спаллетти (Ювентус)
  • 0 – Коста Руняич (Удинезе)

В скобках – команда Серии А, возглавляемая на данный момент

