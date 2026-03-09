5 тренеров Серии А, никогда не игравших в чемпионате Италии
Вспомним всех наставников клубов Серии А по количеству матчей в турнире в качестве футболистов
Из 20 тренеров клубов итальянской Серии А, 5 никогда не выступали в чемпионате Италии в качестве игроков.
Этими вождями являются Маурицио Сарри (Лацио), Сеск Фабрегас (Комо), Карлос Куэста (Парма), Лучано Спаллетти (Ювентус) и Коста Руняич (Удинезе).
Рекордсменом среди действующих тренеров по количеству сыгранных матчей в Серии А в качестве игроков является наставник Дженоа Даниэле Де Росси, в активе которого 459 матчей в чемпионате Италии.
На втором месте находится главный тренер Наполи Антонио Конте (371), третьим идет наставник Лечче Эусебио Ди Франческо (252).
Тренеры команд Серии А по количеству матчей в чемпионате Италии в качестве игрока
- 459 – Даниэле Де Росси (Дженоа)
- 371 – Антонио Конте (Наполи)
- 252 – Эусебио Ди Франческо (Лечче)
- 241 – Паоло Саммарко (Верона)
- 211 – Раффаэле Палладино (Аталанта)
- 206 – Фабио Гроссо (Сассуоло)
- 200 – Кристиан Киву (Интер)
- 135 – Паоло Ваноли (Фиорентина)
- 115 – Фабио Пизакане (Кальяри)
- 104 – Винченцо Итальяно (Болонья)
- 101 – Массимилиано Аллегри (Милан)
- 99 – Оскар Гильемарк (Пиза)
- 96 – Роберто Д'Аверса (Торино)
- 59 – Джан Пьеро Гасперини (Рома)
- 15 – Давиде Никола (Кремонезе)
- 0 – Маурицио Сарри (Лацио)
- 0 – Сеск Фабрегас (Комо)
- 0 – Карлос Куэсто (Парма)
- 0 – Лучано Спаллетти (Ювентус)
- 0 – Коста Руняич (Удинезе)
В скобках – команда Серии А, возглавляемая на данный момент
