5 тренеров Серии А, никогда не игравших в чемпионате Италии

Из 20 тренеров клубов итальянской Серии А, 5 никогда не выступали в чемпионате Италии в качестве игроков.

Этими вождями являются Маурицио Сарри (Лацио), Сеск Фабрегас (Комо), Карлос Куэста (Парма), Лучано Спаллетти (Ювентус) и Коста Руняич (Удинезе).

Рекордсменом среди действующих тренеров по количеству сыгранных матчей в Серии А в качестве игроков является наставник Дженоа Даниэле Де Росси, в активе которого 459 матчей в чемпионате Италии.

На втором месте находится главный тренер Наполи Антонио Конте (371), третьим идет наставник Лечче Эусебио Ди Франческо (252).

Тренеры команд Серии А по количеству матчей в чемпионате Италии в качестве игрока

459 – Даниэле Де Росси (Дженоа)

371 – Антонио Конте (Наполи)

252 – Эусебио Ди Франческо (Лечче)

241 – Паоло Саммарко (Верона)

211 – Раффаэле Палладино (Аталанта)

206 – Фабио Гроссо (Сассуоло)

200 – Кристиан Киву (Интер)

135 – Паоло Ваноли (Фиорентина)

115 – Фабио Пизакане (Кальяри)

104 – Винченцо Итальяно (Болонья)

101 – Массимилиано Аллегри (Милан)

99 – Оскар Гильемарк (Пиза)

96 – Роберто Д'Аверса (Торино)

59 – Джан Пьеро Гасперини (Рома)

15 – Давиде Никола (Кремонезе)

0 – Маурицио Сарри (Лацио)

0 – Сеск Фабрегас (Комо)

0 – Карлос Куэсто (Парма)

0 – Лучано Спаллетти (Ювентус)

0 – Коста Руняич (Удинезе)

В скобках – команда Серии А, возглавляемая на данный момент