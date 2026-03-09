Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 13:01
2784
15

Олег Орехов уверен, что защитник киевского клуба Кристиан Биловар даже не пытался сыграть в мяч

ФК Динамо Киев

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал решение главного арбитра матча чемпионата Украины между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2), состоявшемся 8 марта:

– На 21-й минуте было принято решение отменить гол «Полесья» из-за якобы нарушения в начальной стадии атаки. Согласны ли вы с таким вердиктом?

– Не считаю, что здесь было нарушение. Игрок «Полесья» положил руки на футболиста «Динамо», но задержки я не видел. Даже когда динамовец начал падать, игрок команды хозяев развел руки.

– На 35-й минуте не был назначен пенальти в ворота житомирского клуба после падения футболиста «Динамо» в штрафной. Соглашаетесь?

– Толчка не было. Что касается ног, то из имеющихся повторов я не могу сказать однозначно, было ли там нарушение. Хотя, кажется, было попадание защитника «Полесья» коленом в заднюю часть бедра.

– На 40-й минуте команда Руслана Ротаня забила пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку в штрафной. Справедливо?

– Я считаю, что это не пенальти. Расстояние между нападающим и защитником было маленькое. Руки находились в обычном состоянии внизу, и он их сводил. Да, мяч попал в руку, когда она уже шла к животу. Однако куда он мог ее девать? За спину спрятать?

– На 45+4 минуте было принято решение не наказывать ни одной из карточек Кристиана Биловара за подкат. Ваше мнение?

– Это удаление – 100%. Идет фаза полета: Биловар не пытается сыграть в мяч, а прыгает так, что мог нанести очень тяжелую травму, – подытожил Орехов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Олег Орехов Николай Балакин
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
удар гравця Полісся ногою в голову Пономаренка ніхто не бачив...
Ответить
+3
Показать Скрыть 6 ответов
Burevestnik
до звізди оці всі коменти колишніх заслужених.
остаточний рахунок на табло.
Полісся проср..о   2-й тайм:
після перерви вийшли грати ніякі,
мать сил більше не було...
 
Ответить
+2
Test
Удар Чоботенка коліном в голову Пономаренку- червона , відмашка Гуцуляка проти Тимчика + ще одна червона....  Якщо про всі епізоди, то про всі. А не тільки ті,які на користь Полісся. А якщо по грі, то Ротань і його шайка не змогли нічого зробити проти команди наполовину Ю-19.  Получили по вухам і скавчать за вугла ,як ті сучки...   А гравцям Динамо потрібно реалізовувати свої 100% моменти ( Мотя і Еду) . Щоб всякі дворові шайки не скавчали...  
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Спорт уа в очередной раз доказал, что они ненавидят Динамо. В заголовок вынесена фраза об удалении Биловара, а не о левом пенале на Коробове (о чем тоже речь идет в высказывании Орехова). Я уж молчу (кстати) о том, что этот судья в свое время был лишен аккредитации УЕФА - за что сами знаете.
Да, и интервью Ступара, где он также упоминает о левом пенале на Коробове, спорт уа не публикует. Им это не выгодно.
Ответить
+1
Gargantua
наконец хоть кто то сказал о левом пенальти в ворота Динамо.  Рука была в природном положении. не попасть в руку мяч мог только если ее спрятать за спиной. но за спиной это не природное положение. Пенальти абсолютно левый.
Захват Бабенко был, но он потянул Бражко уже когда тот не контролировал мяч. Разобравшись в моменте судья должен был засчитать гол.
Биловар это однозначно красная. Но ведь и удар Чоботенко в голову Пономаренко это тоже красная.
словом Балакин должен быть изгнан из футбола, но предвятости там небыло.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Мен Петров
Коментарі симпатиків команд. Кожен бачить тільки своє. Суддя гру зіпсував. Це факт для об'єктивного вболівальника.
Ответить
0
