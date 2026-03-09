Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал решение главного арбитра матча чемпионата Украины между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2), состоявшемся 8 марта:

– На 21-й минуте было принято решение отменить гол «Полесья» из-за якобы нарушения в начальной стадии атаки. Согласны ли вы с таким вердиктом?

– Не считаю, что здесь было нарушение. Игрок «Полесья» положил руки на футболиста «Динамо», но задержки я не видел. Даже когда динамовец начал падать, игрок команды хозяев развел руки.

– На 35-й минуте не был назначен пенальти в ворота житомирского клуба после падения футболиста «Динамо» в штрафной. Соглашаетесь?

– Толчка не было. Что касается ног, то из имеющихся повторов я не могу сказать однозначно, было ли там нарушение. Хотя, кажется, было попадание защитника «Полесья» коленом в заднюю часть бедра.

– На 40-й минуте команда Руслана Ротаня забила пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку в штрафной. Справедливо?

– Я считаю, что это не пенальти. Расстояние между нападающим и защитником было маленькое. Руки находились в обычном состоянии внизу, и он их сводил. Да, мяч попал в руку, когда она уже шла к животу. Однако куда он мог ее девать? За спину спрятать?

– На 45+4 минуте было принято решение не наказывать ни одной из карточек Кристиана Биловара за подкат. Ваше мнение?

– Это удаление – 100%. Идет фаза полета: Биловар не пытается сыграть в мяч, а прыгает так, что мог нанести очень тяжелую травму, – подытожил Орехов.