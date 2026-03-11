Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определено будущее Ворсклы. Продолжит ли клуб существование?
Украина. Первая лига
11 марта 2026, 04:32
Определено будущее Ворсклы. Продолжит ли клуб существование?

Команда будет выступать во второй половине сезона

Определено будущее Ворсклы. Продолжит ли клуб существование?
ФК Ворскла

Журналист Владимир Зверов рассказал, что у полтавской «Ворсклы» появились шансы продолжить существование. По его информации, владелец клуба Константин Жеваго пока не заинтересован в закрытии команды.

Команда продолжает тренировки и готовится к старту второй части сезона. На просмотре были игроки, которые ранее выступали за «Кудровку» – Коркишко и Матвеев. Частично погашены задолженности по зарплатам, сокращений персонала не было.

По словам Зверова, следующая неделя должна стать решающей для окончательного плана по весенней части сезона. Состояние дел на данный момент дает основания для позитивного развития событий для клуба.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата Константин Жеваго ликвидация Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Владимир Зверов
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
