Нещерет после победы над Полесьем: вратарь сделал откровенное признание

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал выездную победу над житомирским «Полесьем» со счетом 2:1.

– Получилась тяжелая, но заслуженная победа – 2:1. Какие ваши первые эмоции и мысли после этой игры?

– Было тяжело, мы очень вымотались. Считаю, что победили на характере, потому что первый тайм дался непросто. Мы пропустили гол, его отменили, потом «Полесье» реализовало пенальти.

Считаю, что команда очень хорошо себя проявила, мы не останавливались, наращивали темп. Кто-то может сказать, что наши голы были случайными, но футбол как раз и состоит из таких эпизодов.

– С первых минут «Полесье» очень активно атаковало. Ожидали ли вы настолько сильного давления с самого начала?

– Конечно. Когда мы играли с ними в первом круге, они также очень активно начали и даже забили первыми. Поэтому мы этого ожидали. Но, повторюсь, наша команда действовала очень компактно и слаженно, и это дало результат.

– К сожалению, в этом году прервалась сухая серия. Немного ли вас огорчает этот факт?

– Нет, я на это не обратил внимания, потому что для меня главное – победа команды. А такие серии – это просто приятный бонус. Сегодня для меня было важно выиграть, даже если бы при этом пропустил два или три мяча.

– Насколько тяжело было перестроиться вам и команде после пропущенного гола?

– Если честно, тот эпизод был немного непонятный. Мне показалось, что мяч Коробову попал в плечо. Но, знаете, такие моменты, наоборот, добавляют мотивации, чтобы больше давить, раскрывать оборону соперника. Хорошо, что нам удалось забить «в раздевалку», потому что иначе во втором тайме нам могло быть сложнее.

– Отвлекало ли вас достаточно сильное давление со стороны трибун? Или уже научились абстрагироваться?

– Я всегда абстрагируюсь. Не слушаю, что там свистят или кричат. Я сосредоточен на игре и делаю все, чтобы помочь команде победить.

– Матвей Пономаренко сегодня снова оформил дубль, у него уже серия результативных матчей. Как команда поздравила своего нападающего?

– Он молодец. Мы очень рады, что он забивает, потому что это облегчает работу всей команде, в частности и защите. Когда нападающий может реализовать даже полумомент – это очень важно. Конечно, мы его поздравили и хотим, чтобы он продолжал в том же духе, не останавливался. У него все будет хорошо.

– Буквально за несколько минут до конца матча была объявлена воздушная тревога. Насколько это озадачило или сбило ритм игры?

– Возможно, немного сбило. Но что мы можем сделать – такие обстоятельства. Мы уже под конец игры почувствовали азарт, а тут тревога. Возможно, это немного нарушило ритм, но хорошо, что мы выдержали и смогли довести матч до победы.

– У «Динамо» впереди киевское дерби против «Оболони». Уже начинаете думать об этом матче?

– Да, конечно. Уже завтра будем готовиться и настраиваться на следующую игру.