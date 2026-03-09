Руководство Ливерпуля поставило перед Слотом ультиматум
Боссы клуба намерены завоевать как минимум один трофей по итогам текущего сезона
Руководство «Ливерпуля» поставило перед наставником команды Арне Слотом задачу сделать ставку на успешное выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Об этом информирует ресурс The Touchline в социальной сети X.
Как утверждает источник, боссы клуба намерены завоевать как минимум один трофей по итогам текущего сезона. Кроме того, руководство ожидает от команды финиша в четверке сильнейших чемпионата Англии, чтобы предотвратить потенциальные финансовые потери.
На данный момент после 29 проведенных туров АПЛ мерсисайдцы имеют в активе 48 очков и располагаются на шестой строчке. В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Слота предстоит встретиться с «Галатасараем». Напомним, что в пятницу, 6 марта, «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (3:1) и пробился в четвертьфинал Кубка Англии.
