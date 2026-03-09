Руководство Ливерпуля поставило перед Слотом ультиматум

Руководство «Ливерпуля» поставило перед наставником команды Арне Слотом задачу сделать ставку на успешное выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Об этом информирует ресурс The Touchline в социальной сети X.

Как утверждает источник, боссы клуба намерены завоевать как минимум один трофей по итогам текущего сезона. Кроме того, руководство ожидает от команды финиша в четверке сильнейших чемпионата Англии, чтобы предотвратить потенциальные финансовые потери.

На данный момент после 29 проведенных туров АПЛ мерсисайдцы имеют в активе 48 очков и располагаются на шестой строчке. В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Слота предстоит встретиться с «Галатасараем». Напомним, что в пятницу, 6 марта, «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (3:1) и пробился в четвертьфинал Кубка Англии.