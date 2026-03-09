Бывший тренер Шахтера – один из основных кандидатов в Тоттенхэм

Как передает издание Calciomercato, бывший наставник «Ювентуса» Тиаго Мотта рассматривается в качестве потенциального преемника Игора Тудора на посту главного тренера «Тоттенхэма» в случае увольнения последнего.

Также «шпоры» рассматривают кандидатуру Роберто Де Дзерби, недавно завершившего сотрудничество с «Марселем». Согласно информации Tuttosport, в список интересов лондонского клуба также включены Шон Дайч (ранее работавший в «Ноттингем Форест»), Райан Мэйсон (экс-тренер «Вест Бромвича») и Робби Кин, ныне возглавляющий «Ференцварош».

На данный момент, после проведения 29 туров, «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы АПЛ, балансируя всего в одном балле от зоны вылета.