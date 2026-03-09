ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем
Алексия Путельяс выбрала впечатляющий лук
Звездная футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс посетила Парижскую неделю моды, где привлекла внимание стильным образом.
Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали активное обсуждение среди болельщиков. Многие фанаты отметили элегантный стиль одной из самых известных футболисток мира.
Известно, что Путельяс находится в расположении женской сборной Испании. Накануне она приняла участие в матче отбора на чемпионат мира, в котором испанки уверенно обыграли Украину со счетом 5:0. Футболистка провела первый тайм, после чего была заменена, чтобы избежать перегрузки.
Воспользовавшись короткой паузой перед следующим матчем «Барселоны», Путельяс отправилась в Париж, где стала одной из гостей International Women’s Day на Неделе моды.
Пользователи соцсетей активно отреагировали на появление футболистки в мире моды. Некоторые даже пошутили: «Думали, что футболистки не могут быть сексуальными?».
🚨 𝗡𝗘𝗪: Alexia Putellas at the Paris Fashion Week. pic.twitter.com/qpnUIIrXQ6— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026
