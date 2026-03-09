Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем

Алексия Путельяс выбрала впечатляющий лук

ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексия Путельяс

Звездная футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс посетила Парижскую неделю моды, где привлекла внимание стильным образом.

Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали активное обсуждение среди болельщиков. Многие фанаты отметили элегантный стиль одной из самых известных футболисток мира.

Известно, что Путельяс находится в расположении женской сборной Испании. Накануне она приняла участие в матче отбора на чемпионат мира, в котором испанки уверенно обыграли Украину со счетом 5:0. Футболистка провела первый тайм, после чего была заменена, чтобы избежать перегрузки.

Воспользовавшись короткой паузой перед следующим матчем «Барселоны», Путельяс отправилась в Париж, где стала одной из гостей International Women’s Day на Неделе моды.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на появление футболистки в мире моды. Некоторые даже пошутили: «Думали, что футболистки не могут быть сексуальными?».

фото lifestyle Алексия Путельяс Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
