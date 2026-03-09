ФОТО. Серхио Рамос появился на миланском дерби. Причина удивила фанатов

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос появился на трибунах стадиона «Сан-Сиро» во время миланского дерби между «Миланом» и «Интером».

Футболист привлек внимание фанатов после того, как в соцсетях появились фотографии, где Рамос позирует рядом с эмблемой «Милана» на трибунах стадиона. Снимок быстро стал вирусным и вызвал активное обсуждение среди болельщиков.

Позже на своей странице в Instagram Рамос поблагодарил Луку Модрича за приглашение на матч. Хорватский полузащитник сейчас выступает за «Милан».

Многие фанаты начали шутить о возможном трансфере испанца в итальянский гранд. Другие предположили, что Рамос просто посетил матч как гость друзей.

Фото быстро разлетелись по социальным сетям и собрали тысячи реакций от фанатов футбола.