ФОТО. Серхио Рамос появился на миланском дерби. Причина удивила фанатов
Серхио Рамос посетил миланское дерби на Сан-Сиро
Легендарный испанский защитник Серхио Рамос появился на трибунах стадиона «Сан-Сиро» во время миланского дерби между «Миланом» и «Интером».
Футболист привлек внимание фанатов после того, как в соцсетях появились фотографии, где Рамос позирует рядом с эмблемой «Милана» на трибунах стадиона. Снимок быстро стал вирусным и вызвал активное обсуждение среди болельщиков.
Позже на своей странице в Instagram Рамос поблагодарил Луку Модрича за приглашение на матч. Хорватский полузащитник сейчас выступает за «Милан».
Многие фанаты начали шутить о возможном трансфере испанца в итальянский гранд. Другие предположили, что Рамос просто посетил матч как гость друзей.
Фото быстро разлетелись по социальным сетям и собрали тысячи реакций от фанатов футбола.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Sergio Ramos attending AC Milan vs Inter! pic.twitter.com/oJiUpkaQmV— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026
