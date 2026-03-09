Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. 15-летняя футболистка умерла после потери сознания на матче
ФОТО. 15-летняя футболистка умерла после потери сознания на матче

Трагическое событие в английском футболе...

ФОТО. 15-летняя футболистка умерла после потери сознания на матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Оксфорд Юнайтед

15-летняя игрок академии «Оксфорд Юнайтед» Амелия Аплин скончалась после того, как потеряла сознание во время матча девичьих академий против «Фулхэма».

Клуб сообщил, что во время игры на тренировочной базе произошел серьезный медицинский инцидент. На следующий день стало известно о смерти футболистки.

В «Оксфорд Юнайтед» выразили соболезнования семье, друзьям и партнеркам по команде, а также поблагодарили медиков и экстренные службы за помощь.

Матч женской команды «Оксфорда» против «Реал Бедфорд» был перенесен.

Источник: ESPN
