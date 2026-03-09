ФОТО. 15-летняя футболистка умерла после потери сознания на матче

15-летняя игрок академии «Оксфорд Юнайтед» Амелия Аплин скончалась после того, как потеряла сознание во время матча девичьих академий против «Фулхэма».

Клуб сообщил, что во время игры на тренировочной базе произошел серьезный медицинский инцидент. На следующий день стало известно о смерти футболистки.

В «Оксфорд Юнайтед» выразили соболезнования семье, друзьям и партнеркам по команде, а также поблагодарили медиков и экстренные службы за помощь.

Матч женской команды «Оксфорда» против «Реал Бедфорд» был перенесен.