Трубин узнал свою оценку после двух пропущенных в игре Бенфики и Порту

В воскресенье, 8 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Порту». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 2:2.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, пропустил два мяча и сделал четыре сейва.

Аналитический портал Sofascore оценил игру 24-летнего футболиста в 6,8 балла – лучше Трубина за «орлов» сыграли Шельдеруп, Престианни, Лукебакио, Силва и Баррейро.

Самую высокую оценку в составе обеих команд получил польский нападающий Оскар Петушевски, который забил гол в ворота «Бенфики» на 40-й минуте, сделав счет 2:0.

«Порту» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 66 баллов. Второе место занимает «Спортинг» (62), на третьей позиции разместилась «Бенфика» (59 пунктов).

Оценки игроков в матче чемпионата Португалии Бенфика – Порту