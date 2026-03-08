Заря отпраздновала юбилейный разгром в УПЛ
Луганчане одержали 30-ю крупную победу в УПЛ на своем поле
В матче с «Полтавой» (4:0) «Заря» одержала 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины на своем поле, став 8-м клубом, достигшим этого рубежа. 18 раз луганчане выигрывали у гостей с преимуществом в три мяча, 11 – в четыре и 1 – в пять (27 августа 2017 года у «Черноморца» – 5:0). В родных стенах черно-бело-красные наносили разгромы 19 командам.
При этом чаще других «Черноморцу» – 4 раза, «Ворскле» и «Олимпику» – по 3. 18 крупных викторий «Заря» отпраздновала дома с Юрием Вернидубом, 6 – с Виктором Скрипником, 3 – с Патриком ван Леувеном, 2 – с Анатолием Куксовым и 1 с Анатолием Чанцевым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные домашние победы Зари в УПЛ
|
КП
|
Дата
|
Тренер Зари
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
27.03.1992
|
Анатолий КУКСОВ
|
Нефтяник
|
3:0
|
5-я
|
26.05.2013
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Таврия
|
3:0
|
10-я
|
08.11.2014
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З
|
3:0
|
15-я
|
02.04.2016
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Карпаты
|
4:1
|
20-я
|
08.12.2018
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Арсенал
|
3:0
|
25-я
|
19.09.2021
|
Виктор СКРИПНИК
|
Черноморец
|
3:0
|
30-я
|
08.03.2026
|
Виктор СКРИПНИК
|
Полтава
|
4:0
