Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря отпраздновала юбилейный разгром в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 22:43 | Обновлено 08 марта 2026, 22:50
146
0

Заря отпраздновала юбилейный разгром в УПЛ

Луганчане одержали 30-ю крупную победу в УПЛ на своем поле

08 марта 2026, 22:43 | Обновлено 08 марта 2026, 22:50
146
0
Заря отпраздновала юбилейный разгром в УПЛ
ФК Заря

В матче с «Полтавой» (4:0) «Заря» одержала 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины на своем поле, став 8-м клубом, достигшим этого рубежа. 18 раз луганчане выигрывали у гостей с преимуществом в три мяча, 11 – в четыре и 1 – в пять (27 августа 2017 года у «Черноморца» – 5:0). В родных стенах черно-бело-красные наносили разгромы 19 командам.

При этом чаще других «Черноморцу» – 4 раза, «Ворскле» и «Олимпику» – по 3. 18 крупных викторий «Заря» отпраздновала дома с Юрием Вернидубом, 6 – с Виктором Скрипником, 3 – с Патриком ван Леувеном, 2 – с Анатолием Куксовым и 1 с Анатолием Чанцевым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные домашние победы Зари в УПЛ

КП

Дата

Тренер Зари

Соперник

Счет

1-я

27.03.1992

Анатолий КУКСОВ

Нефтяник

3:0

5-я

26.05.2013

Юрий ВЕРНИДУБ

Таврия

3:0

10-я

08.11.2014

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З

3:0

15-я

02.04.2016

Юрий ВЕРНИДУБ

Карпаты

4:1

20-я

08.12.2018

Юрий ВЕРНИДУБ

Арсенал

3:0

25-я

19.09.2021

Виктор СКРИПНИК

Черноморец

3:0

30-я

08.03.2026

Виктор СКРИПНИК

Полтава

4:0

По теме:
Верес – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
цифры и факты Украинская Премьер-лига Заря Луганск
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 08 марта 2026, 22:55 0
Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Милан – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Серии А 2025/26

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08 марта 2026, 09:16 17
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов

На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность

РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
Футбол | 08.03.2026, 21:45
РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.03.2026, 20:35
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 6
Бокс
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 18
Теннис
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем