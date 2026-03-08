Заря отпраздновала юбилейный разгром в УПЛ

В матче с «Полтавой» (4:0) «Заря» одержала 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины на своем поле, став 8-м клубом, достигшим этого рубежа. 18 раз луганчане выигрывали у гостей с преимуществом в три мяча, 11 – в четыре и 1 – в пять (27 августа 2017 года у «Черноморца» – 5:0). В родных стенах черно-бело-красные наносили разгромы 19 командам.

При этом чаще других «Черноморцу» – 4 раза, «Ворскле» и «Олимпику» – по 3. 18 крупных викторий «Заря» отпраздновала дома с Юрием Вернидубом, 6 – с Виктором Скрипником, 3 – с Патриком ван Леувеном, 2 – с Анатолием Куксовым и 1 с Анатолием Чанцевым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные домашние победы Зари в УПЛ