Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 22:36 | Обновлено 08 марта 2026, 22:40
Скрипник отпраздновал 70-ю победу в УПЛ

50 раз добивалась успеха под руководством юбиляра «Заря»

ФК Заря

Победа «Зари» над «Полтавой» (4:0) стала юбилейной для наставника луганчан Виктора Скрипника, который отпраздновал 70-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 50 раз в 95 матчах (52,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря», 19 в 47 (40,4%) – «Ворскла» и 1 в 13 (7,7%) – «Металлист 1925». Подопечные Скрипника брали верх над 24 командами элитного дивизион. При этом чаще других побеждали «Колос» – 7 раз, «Днепр-1» – 6, «Ингулец», «Львов» – по 5, «Александрию», «Десну», «Черноморец» и «Шахтер» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Скрипника

Соперник

Счет

1-я

28.07.2019

Заря

Ворскла

1:0 (г)

10-я

08.12.2019

Заря

Динамо

2:1 (г)

20-я

28.11.2020

Заря

Минай

3:0 (г)

30-я

02.05.2021

Заря

Минай

1:0 (д)

40-я

31.10.2021

Заря

Металлист 1925

6:1 (г)

50-я

16.04.2023

Ворскла

Черноморец

1:0 (г)

60-я

30.09.2023

Ворскла

Шахтер

2:1 (г)

70-я

08.03.2026

Заря

Полтава

4:0 (д)

