Скрипник отпраздновал 70-ю победу в УПЛ

Победа «Зари» над «Полтавой» (4:0) стала юбилейной для наставника луганчан Виктора Скрипника, который отпраздновал 70-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 50 раз в 95 матчах (52,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря», 19 в 47 (40,4%) – «Ворскла» и 1 в 13 (7,7%) – «Металлист 1925». Подопечные Скрипника брали верх над 24 командами элитного дивизион. При этом чаще других побеждали «Колос» – 7 раз, «Днепр-1» – 6, «Ингулец», «Львов» – по 5, «Александрию», «Десну», «Черноморец» и «Шахтер» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ