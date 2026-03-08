Скрипник отпраздновал 70-ю победу в УПЛ
50 раз добивалась успеха под руководством юбиляра «Заря»
Победа «Зари» над «Полтавой» (4:0) стала юбилейной для наставника луганчан Виктора Скрипника, который отпраздновал 70-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины. 50 раз в 95 матчах (52,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря», 19 в 47 (40,4%) – «Ворскла» и 1 в 13 (7,7%) – «Металлист 1925». Подопечные Скрипника брали верх над 24 командами элитного дивизион. При этом чаще других побеждали «Колос» – 7 раз, «Днепр-1» – 6, «Ингулец», «Львов» – по 5, «Александрию», «Десну», «Черноморец» и «Шахтер» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Скрипника
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
28.07.2019
|
Заря
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
10-я
|
08.12.2019
|
Заря
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
20-я
|
28.11.2020
|
Заря
|
Минай
|
3:0 (г)
|
30-я
|
02.05.2021
|
Заря
|
Минай
|
1:0 (д)
|
40-я
|
31.10.2021
|
Заря
|
Металлист 1925
|
6:1 (г)
|
50-я
|
16.04.2023
|
Ворскла
|
Черноморец
|
1:0 (г)
|
60-я
|
30.09.2023
|
Ворскла
|
Шахтер
|
2:1 (г)
|
70-я
|
08.03.2026
|
Заря
|
Полтава
|
4:0 (д)
