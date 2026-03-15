Реал подписал контракт с вратарем, который заменит Куртуа и Лунина

Мадридский «Реал» работает не только над усилением основной команды, но и над будущим клуба. «Сливочные» решили продлить контракт с одним из самых перспективных вратарей академии – Исаном Рамиресом.

По информации журналиста Карлоса Форханеса, 16-летний голкипер подпишет новый контракт с мадридским клубом до 2028 года. В «Реале» считают Рамиреса самым талантливым вратарем академии.

Сейчас он является капитаном команды Cadete A, а также выступает за сборную Испании U-16. Несмотря на юный возраст, вратарь уже получал предложения от двух клубов Ла Лиги, которые хотели пригласить его в свои резервные команды.

В клубе рассматривают Рамиреса как потенциального вратаря будущего, который в перспективе может заменить Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Решение о продлении контракта поддержал и наставник молодежных команд мадридцев Альваро Арбелоа.