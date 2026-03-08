Неманья Анджушич оформил первый боснийский хет-трик в чемпионатах Украины

В поединке с «Полтавой» (4:0) 29-летний боснийский полузащитник Неманья Анджушич оформил шестой хет-трик «Зари» в чемпионатах Украины. Между тем он стал игроком 15-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали три мяча за матч в УПЛ, в том числе пятой из Европы. Кроме того, Анджушич оказался автором юбилейного 40-го «трюка со шляпой» в исполнении «дальних» легионеров. К слову, первый гол боснийца стал ко всему прочему 850-м для «Зари» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики в чемпионатах Украины представителей стран дальнего зарубежья