Неманья Анджушич оформил первый боснийский хет-трик в чемпионатах Украины
Хавбек «Зари» стал автором 40-го «трюка со шляпой» в исполнении легионеров из дальнего зарубежья
В поединке с «Полтавой» (4:0) 29-летний боснийский полузащитник Неманья Анджушич оформил шестой хет-трик «Зари» в чемпионатах Украины. Между тем он стал игроком 15-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали три мяча за матч в УПЛ, в том числе пятой из Европы. Кроме того, Анджушич оказался автором юбилейного 40-го «трюка со шляпой» в исполнении «дальних» легионеров. К слову, первый гол боснийца стал ко всему прочему 850-м для «Зари» в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные хет-трики в чемпионатах Украины представителей стран дальнего зарубежья
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Румыния
|
30.07.2000
|
Мариан САВУ
|
Шахтер
|
Сталь А
|
5:2 (г)
|
Нигерия
|
15.06.2001
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Нива Т
|
7:0 (г)
|
Польша
|
09.11.2002
|
Мацей КОВАЛЬЧИК
|
Арсенал
|
Металлург З
|
5:0 (г)
|
Бразилия
|
20.08.2005
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
Металлист
|
5:1 (г)
|
Перу
|
13.10.2006
|
Андрес МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Заря
|
3:2 (д)
|
Гвинея
|
19.08.2007
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
Карпаты
|
7:3 (д)
|
Аргентина
|
08.05.2011
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
Волынь
|
4:1 (г)
|
Мали
|
05.10.2012
|
Драман ТРАОРЕ
|
Металлург Д
|
Кривбасс
|
6:2 (д)
|
Испания
|
04.11.2012
|
ЛУКАС
|
Карпаты
|
Кривбасс
|
6:0 (д)
|
Марокко
|
06.10.2013
|
Юнес БЕЛАНДА
|
Динамо
|
Металлург Д
|
9:1 (д)
|
Португалия
|
13.09.2014
|
БРУНУ ГАМА
|
Днепр
|
Металлист
|
5:2 (г)
|
Гана
|
18.03.2017
|
Кваме КАРИКАРИ
|
Сталь Км
|
Александрия
|
4:1 (д)
|
Иран
|
16.07.2020
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик
|
Львов
|
5:1 (г)
|
Буркина-Фасо
|
22.02.2026
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Карпаты (2020)
|
3:0 (д)
|
Босния
|
08.03.2026
|
Неманья АНДЖУШИЧ
|
Заря
|
Полтава
|
4:0 (д)
