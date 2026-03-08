Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неманья Анджушич оформил первый боснийский хет-трик в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:38 | Обновлено 08 марта 2026, 21:47
Неманья Анджушич оформил первый боснийский хет-трик в чемпионатах Украины

Хавбек «Зари» стал автором 40-го «трюка со шляпой» в исполнении легионеров из дальнего зарубежья

Неманья Анджушич оформил первый боснийский хет-трик в чемпионатах Украины
ФК Заря

В поединке с «Полтавой» (4:0) 29-летний боснийский полузащитник Неманья Анджушич оформил шестой хет-трик «Зари» в чемпионатах Украины. Между тем он стал игроком 15-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали три мяча за матч в УПЛ, в том числе пятой из Европы. Кроме того, Анджушич оказался автором юбилейного 40-го «трюка со шляпой» в исполнении «дальних» легионеров. К слову, первый гол боснийца стал ко всему прочему 850-м для «Зари» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики в чемпионатах Украины представителей стран дальнего зарубежья

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Румыния

30.07.2000

Мариан САВУ

Шахтер

Сталь А

5:2 (г)

Нигерия

15.06.2001

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Нива Т

7:0 (г)

Польша

09.11.2002

Мацей КОВАЛЬЧИК

Арсенал

Металлург З

5:0 (г)

Бразилия

20.08.2005

БРАНДАУ

Шахтер

Металлист

5:1 (г)

Перу

13.10.2006

Андрес МЕНДОСА

Металлург Д

Заря

3:2 (д)

Гвинея

19.08.2007

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

Карпаты

7:3 (д)

Аргентина

08.05.2011

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

Волынь

4:1 (г)

Мали

05.10.2012

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Кривбасс

6:2 (д)

Испания

04.11.2012

ЛУКАС

Карпаты

Кривбасс

6:0 (д)

Марокко

06.10.2013

Юнес БЕЛАНДА

Динамо

Металлург Д

9:1 (д)

Португалия

13.09.2014

БРУНУ ГАМА

Днепр

Металлист

5:2 (г)

Гана

18.03.2017

Кваме КАРИКАРИ

Сталь Км

Александрия

4:1 (д)

Иран

16.07.2020

Шахаб ЗАХЕДИ

Олимпик

Львов

5:1 (г)

Буркина-Фасо

22.02.2026

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Карпаты (2020)

3:0 (д)

Босния

08.03.2026

Неманья АНДЖУШИЧ

Заря

Полтава

4:0 (д)
цифры и факты Неманья Анджушич Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
