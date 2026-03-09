Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины

В воскресенье, 8 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо». Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 1:2.

Легендарный экс-футболист донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко остался в восторге от игры форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко, который оформил дубль в ворота житомирской команды:

«Динамо» не хватало таких людей, как Матвей Пономаренко. Человек тянет на себе команду и приносит результат. Он создал первый гол, очень красивый.

В сборной нам нужны качественные нападающие. Если парень показывает такой результат, то у него есть 100% шанс попасть в национальную сборную», – признался Степаненко.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 13 официальных матчей за первую команду во всех турнирах и забил восемь голов. В активе Пономаренко – восемь игр в футболке «Динамо» U-19 (восемь забитых мячей и два ассиста).