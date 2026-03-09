Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 11:11 | Обновлено 09 марта 2026, 11:29
Легенда Шахтера назвал футболиста Динамо, который нужен сборной Украины

Тарас Степаненко остался доволен игрой Матвей Пономаренко, который дважды забил «Полесью»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

В воскресенье, 8 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо». Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 1:2.

Легендарный экс-футболист донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко остался в восторге от игры форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко, который оформил дубль в ворота житомирской команды:

«Динамо» не хватало таких людей, как Матвей Пономаренко. Человек тянет на себе команду и приносит результат. Он создал первый гол, очень красивый.

В сборной нам нужны качественные нападающие. Если парень показывает такой результат, то у него есть 100% шанс попасть в национальную сборную», – признался Степаненко.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 13 официальных матчей за первую команду во всех турнирах и забил восемь голов. В активе Пономаренко – восемь игр в футболке «Динамо» U-19 (восемь забитых мячей и два ассиста).

По теме:
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Козловский рассказал, кто уничтожил Карпаты: «Это его работа...»
Защитник Динамо: «Судейство? Претензии всегда были и будут»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Тарас Степаненко Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: YouTube
Комментарии 2
icebeer
Легендарный? )))
-2
DK2025
Он конечно прав. Но Ребров не возьмет Мотю в сборную, т.к. будет запрет рыжего из Лондона, спущенный Платову (для Реброва). В сборной должны проходить кастинг только те, кого определяет рыжий! Так как это необходимо ему для потенциальной продажи. Рыжий не может повлиять только на легионеров, которые заслужили место в сборной. Сотни раз уже об этом писал, самому надоело...
-3
