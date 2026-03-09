«Клуб над этим работает». Тренер Карпат – о трансфере игрока Динамо

Испанский тренер «Карпат» Фран Фернандес прокомментировал слухи об интересе львовского клуба к хавбеку «Динамо» Валентину Рубчинскому:

– Ходят слухи о переходе в «Карпаты» Валентина Рубчинского. Как можете это прокомментировать?

– Я не могу говорить об игроках, которых нет в нашем распоряжении сегодня. Я могу говорить только о тех футболистах, которые есть у нас в команде. Понятно, что наши игроки должны показывать больше, но в первую очередь ответственен за это я. Я должен делать так, чтобы они больше создавали. Прежде всего нам необходимо обрести уверенность и восстановить ее. Однозначно, нам не хватает усиления. Клуб над этим работает.

