«Клуб над этим работает». Тренер Карпат – о трансфере игрока Динамо
Фран Фернандес высказался о Валентине Рубчинском
Испанский тренер «Карпат» Фран Фернандес прокомментировал слухи об интересе львовского клуба к хавбеку «Динамо» Валентину Рубчинскому:
– Ходят слухи о переходе в «Карпаты» Валентина Рубчинского. Как можете это прокомментировать?
– Я не могу говорить об игроках, которых нет в нашем распоряжении сегодня. Я могу говорить только о тех футболистах, которые есть у нас в команде. Понятно, что наши игроки должны показывать больше, но в первую очередь ответственен за это я. Я должен делать так, чтобы они больше создавали. Прежде всего нам необходимо обрести уверенность и восстановить ее. Однозначно, нам не хватает усиления. Клуб над этим работает.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» могут остаться без тренера.
