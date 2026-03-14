Жирона решила совершить самый дорогой трансфер в своей истории
Каталонцы хотят выкупить Эчеверри
Испанский клуб «Жирона» летом попытается подписать контракт с аргентинским талантом Клаудио Эчеверри.
По информации источника, клуб готов сделать предложение «Манчестер Сити» в размере 20 миллионов евро, чтобы оформить трансфер игрока.
В настоящее время стороны изучают условия возможного перехода. Ожидается, что переговоры могут активизироваться в ближайшее время.
Эчеверри считается одним из самых перспективных молодых футболистов Южной Америки, поэтому интерес к нему проявляют и другие клубы.
В настоящее время Эчеверри на правах аренды проводит этот сезон в «Жироне» – пока без забитых голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех
Сине-желтые имеют в активе 16 наград: 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых
Так він сьогодні гол забив.