  4. Жирона решила совершить самый дорогой трансфер в своей истории
14 марта 2026, 19:26 | Обновлено 14 марта 2026, 19:33
Жирона решила совершить самый дорогой трансфер в своей истории

Каталонцы хотят выкупить Эчеверри

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Испанский клуб «Жирона» летом попытается подписать контракт с аргентинским талантом Клаудио Эчеверри.

По информации источника, клуб готов сделать предложение «Манчестер Сити» в размере 20 миллионов евро, чтобы оформить трансфер игрока.

В настоящее время стороны изучают условия возможного перехода. Ожидается, что переговоры могут активизироваться в ближайшее время.

Эчеверри считается одним из самых перспективных молодых футболистов Южной Америки, поэтому интерес к нему проявляют и другие клубы.

В настоящее время Эчеверри на правах аренды проводит этот сезон в «Жироне» – пока без забитых голов.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
New Zelander
"Наразі цей сезон Ечеверрі проводить в «Жироні» – поки без забитих голів."
Так він сьогодні гол забив.
