Жирона решила совершить самый дорогой трансфер в своей истории

Испанский клуб «Жирона» летом попытается подписать контракт с аргентинским талантом Клаудио Эчеверри.

По информации источника, клуб готов сделать предложение «Манчестер Сити» в размере 20 миллионов евро, чтобы оформить трансфер игрока.

В настоящее время стороны изучают условия возможного перехода. Ожидается, что переговоры могут активизироваться в ближайшее время.

Эчеверри считается одним из самых перспективных молодых футболистов Южной Америки, поэтому интерес к нему проявляют и другие клубы.

В настоящее время Эчеверри на правах аренды проводит этот сезон в «Жироне» – пока без забитых голов.