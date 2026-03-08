Сенсация Серии А: аутсайдер впервые в этом году одержал победу
«Верона» шокировала «Болонью» на выезде
8 марта «Верона» неожиданно переиграла «Болонью» в 28-м туре итальянской Серии А.
Аутсайдер чемпионата Италии пропустил первым, но перевернул ход игры за пару минут.
В результате поединок на «Стадио Ренато Далл'Ара» завершился победой «Вероны» со счетом 2:1.
Благодаря этому яркому матчу «Верона» прервала негативную серию, выиграв первый поединок в 2026 году.
Серия А. 28-й тур, 8 марта
«Фиорентина» – «Парма» – 0:0
Finisce senza reti #FiorentinaParma ⚖️ pic.twitter.com/LQBsmXNknZ— Lega Serie A (@SerieA) March 8, 2026
«Болонья» – «Верона» – 1:2
Голы: Роу, 49 – Фресе, 53, Бауи, 57
La vince in rimonta il Verona! 😮💨#BolognaVerona pic.twitter.com/aAB3tNI5iZ— Lega Serie A (@SerieA) March 8, 2026
«Лечче» – «Кремонезе» – 2:1
Голы: Пьеротти, 22, Стулич, 38 (пен.) – Бонаццоли, 47
Il Lecce vince una sfida fondamentale al Via del Mare ✨🎯#LecceCremonese pic.twitter.com/3vkktxNw8G— Lega Serie A (@SerieA) March 8, 2026
