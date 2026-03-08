Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 марта 2026, 18:01 | Обновлено 08 марта 2026, 18:03
Сенсация Серии А: аутсайдер впервые в этом году одержал победу

«Верона» шокировала «Болонью» на выезде

Сенсация Серии А: аутсайдер впервые в этом году одержал победу
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта «Верона» неожиданно переиграла «Болонью» в 28-м туре итальянской Серии А.

Аутсайдер чемпионата Италии пропустил первым, но перевернул ход игры за пару минут.

В результате поединок на «Стадио Ренато Далл'Ара» завершился победой «Вероны» со счетом 2:1.

Благодаря этому яркому матчу «Верона» прервала негативную серию, выиграв первый поединок в 2026 году.

Серия А. 28-й тур, 8 марта

«Фиорентина» – «Парма» – 0:0

«Болонья» – «Верона» – 1:2

Голы: Роу, 49 – Фресе, 53, Бауи, 57

«Лечче» – «Кремонезе» – 2:1

Голы: Пьеротти, 22, Стулич, 38 (пен.) – Бонаццоли, 47

