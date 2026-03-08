8 марта сын легендарного игрока киевского «Динамо» Олега Гусева, Алексей, отдал результативную передачу за «Кудровку» в 19-м туре УПЛ.

Алексей помог своей команде сравнять счет против «Карпат» – 1:1.

Молодой игрок ворвался в штрафную площадь с мячом и прострелил на ближнюю штангу: вовремя ногу подставил Александр Козак и расстроил львовян.

ВИДЕО. Динамовская школа: сын Гусева ассистировал, Кудровка сравняла