ФОТО. Экс-коуч Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь

Тренер тернопольской «Нивы» – Олег Дулуб – был замечен на матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Кудровка».

Специалист находился в компании бывшего вратаря «Карпат», а ныне сотрудника львовского клуба – Андрея Тлумака.

Под пристальным взглядом Дулуба «львы» открыли счет и выиграли первый тайм.

Напомним, что Дулуб ранее возглавлял «Карпаты»: с октября 2016 года до лета 2017-го.

ФОТО. Экстренер Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь