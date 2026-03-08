Украина. Премьер лига08 марта 2026, 16:40 | Обновлено 08 марта 2026, 17:17
1293
0
ФОТО. Экс-коуч Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь
Олег Дулуб в компании Андрея Тлумака следит за матчем УПЛ
08 марта 2026, 16:40 | Обновлено 08 марта 2026, 17:17
1293
0
Тренер тернопольской «Нивы» – Олег Дулуб – был замечен на матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Кудровка».
Специалист находился в компании бывшего вратаря «Карпат», а ныне сотрудника львовского клуба – Андрея Тлумака.
Под пристальным взглядом Дулуба «львы» открыли счет и выиграли первый тайм.
Напомним, что Дулуб ранее возглавлял «Карпаты»: с октября 2016 года до лета 2017-го.
ФОТО. Экстренер Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 9
Президент клуба – о Клоппе
Футбол | 08 марта 2026, 14:56 12
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ
Футбол | 07.03.2026, 18:59
Футбол | 08.03.2026, 17:27
Футбол | 08.03.2026, 09:48
Комментарии 0
Популярные новости
07.03.2026, 17:58 2
08.03.2026, 14:29 14
06.03.2026, 23:48 4
07.03.2026, 10:12 9
07.03.2026, 11:10 33
07.03.2026, 08:26 12
08.03.2026, 09:20 17
08.03.2026, 08:12 4