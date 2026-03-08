Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 16:40 | Обновлено 08 марта 2026, 17:17
ФОТО. Экс-коуч Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь

Олег Дулуб в компании Андрея Тлумака следит за матчем УПЛ

Олег Дулуб

Тренер тернопольской «Нивы» – Олег Дулуб – был замечен на матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Кудровка».

Специалист находился в компании бывшего вратаря «Карпат», а ныне сотрудника львовского клуба – Андрея Тлумака.

Под пристальным взглядом Дулуба «львы» открыли счет и выиграли первый тайм.

Напомним, что Дулуб ранее возглавлял «Карпаты»: с октября 2016 года до лета 2017-го.

ФОТО. Экстренер Карпат появился на матче львовян. Рядом – известный вратарь

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Карпаты - Кудровка Андрей Тлумак Олег Дулуб Нива Тернополь Первая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
