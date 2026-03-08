Ванат возглавляет рейтинг нападающих Ла Лиги по соотношению xG к ударам
Вспомним топ-10 форвардов чемпионата Испании по данному показателю
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат, по данным DataMB, возглавляет рейтинг нападающих испанской Ла Лиги по соотношению xG/удар по воротам.
Показатель украинца – 0,3.
Вторым в рейтинге идет Борха Иглесиас из Сельты (0.26).
Третье место делят Жорж Микаутадзе из Вильярреала, Роберт Левандовски из Барселоны и Борха Майораль из Хетафе (по 0.23).
Нападающие Ла Лиги с лучшим соотношением xG/удар по воротам
- 0.30 – Владислав Ванат (Жирона)
- 0.26 – Борха Иглесиас (Сельта)
- 0.23 – Жорж Микаутадзе (Вильярреал)
- 0.23 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 0.23 – Борха Майораль (Хетафе)
- 0.22 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 0.22 – Анте Будимир (Осасуна)
- 0.22 – Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано)
- 0.22 – Ферран Торрес (Барселона)
- 0.21 – Уго Дуро (Валенсия)
