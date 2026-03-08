Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Ванат возглавляет рейтинг нападающих Ла Лиги по соотношению xG к ударам

Вспомним топ-10 форвардов чемпионата Испании по данному показателю

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат, по данным DataMB, возглавляет рейтинг нападающих испанской Ла Лиги по соотношению xG/удар по воротам.

Показатель украинца – 0,3.

Вторым в рейтинге идет Борха Иглесиас из Сельты (0.26).

Третье место делят Жорж Микаутадзе из Вильярреала, Роберт Левандовски из Барселоны и Борха Майораль из Хетафе (по 0.23).

Нападающие Ла Лиги с лучшим соотношением xG/удар по воротам

  • 0.30 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 0.26 – Борха Иглесиас (Сельта)
  • 0.23 – Жорж Микаутадзе (Вильярреал)
  • 0.23 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 0.23 – Борха Майораль (Хетафе)
  • 0.22 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 0.22 – Анте Будимир (Осасуна)
  • 0.22 – Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано)
  • 0.22 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 0.21 – Уго Дуро (Валенсия)
статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Жирона Борха Иглесиас Жорж Микаутадзе Роберт Левандовски Борха Майораль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
